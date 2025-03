Ugledni medij potvrdio ono što već svi znaju u vezi Luke Modrića, naklonio mu se cijeli Bernabeu

Real Madrid je u subotnjoj utakmici protiv Leganesa na Santiago Bernabeu teškom mukom došao do pobjede od 3-2, preokrenuvši rezultat nakon što su gosti poveli. Golovima Kyliana Mbappéa i Judea Bellinghama, 'Kraljevski klub' je osigurao važna tri boda u borbi za vrh La Lige. No, osim rezultata, utakmica je ponovno u fokus stavila neuništivog Luku Modrića, čija je izvedba potaknula španjolske medije, posebno list AS, na razmišljanje o njegovoj nezamjenjivoj ulozi u momčadi. Iako nije direktno sudjelovao kod golova, Luka Modrić je protiv Leganesa odigrao ključnu ulogu u veznom redu Real Madrida. Ocjene njegove igre variraju među izvorima, ali prevladava dojam da je unatoč godinama i dalje vitalan kotačić Ancelottijeve momčadi.

Portal Managing Madrid dodijelio mu je ocjenu 6, ističući njegovu nepogrešivu vertikalnu igru i nogometnu inteligenciju, ali uz napomenu da su ga, zajedno s Camavingom, protivnički igrači lako prolazili u tranziciji, posebno Diego, Leganesov ofenzivni vezni. Sličnu ocjenu (5.5) dao je i Eduardu Camavingi, koji se mučio s pokrivanjem prostora. S druge strane, The Real Champs Modriću daje višu ocjenu (7), naglašavajući njegovu sposobnost da "smiri stvari" i kontrolira tempo utakmice svojom strpljivošću na lopti te preciznim dodavanjima. Ističu da je radio ono što se od njega tražilo.

Najveće pohvale stigle su iz španjolskih medija. Ugledni sportski list AS opisao je Modrića kao "svjetionik svih 90 minuta", ističući da zaslužuje više minutaže u La Ligi i da je pokazao liderske kvalitete. Pohvalama se pridružila i Marca, koja je navela da se Modrić, posebno u prvom poluvremenu, "kretao poput mladića unutar kaznenog prostora". Potvrda njegove dobre igre stigla je i od publike na Bernabeu, koja ga je ispratila ovacijama prilikom izlaska iz igre u 81. minuti.

Standing ovation for our captain pic.twitter.com/jqZQnU5yK2 — Luka Modrić fc (@thenormalone67) March 29, 2025

Modrićeva važnost za Real Madrid nadilazi puke statistike ili ocjene s pojedine utakmice. U 39. godini života, on je kapetan momčadi, igrač s ogromnim poštovanjem unutar svlačionice prepune zvijezda. Carlo Ancelotti redovito hvali njegov utjecaj i zalaže se za produženje ugovora, tvrdeći da je Modrić zaslužio pravo sam odlučiti kada će napustiti klub. Njegova prisutnost na terenu donosi mirnoću i iskustvo, što je bilo vidljivo i protiv Leganesa, gdje je bio ključan u kontroli ritma. On je spona između prekaljenih veterana i mladih talenata poput Bellinghama, Asencija ili Gülera, predstavljajući oličenje Realove filozofije spajanja iskustva i mladosti.

Unatoč godinama i povremenom smanjenju minutaže, Modrić ne razmišlja o mirovini. Njegov cilj je jasan: želi igrati za Real Madrid i nakon 40. rođendana te predvoditi Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu 2026. godine u Sjevernoj Americi. Spreman je čak i na novo smanjenje plaće kako bi osigurao ostanak u klubu barem do ljeta 2026. Interes iz Saudijske Arabije i MLS-a postoji, ali Modrić ga odbija jer želi ostati u Europi kako bi bio u najboljoj formi za Mundijal. Njegova želja je jasna, a to je potvrdio i u intervjuu za Telefoot: "Ne razmišljam o mirovini... Volio bih se umiroviti u Real Madridu, to bi bio san za mene. Vidjet ćemo što će se dogoditi." Pregovori između kluba i njegovih predstavnika o novom jednogodišnjem ugovoru su u tijeku. Uzimajući u obzir sve navedeno – njegovu i dalje visoku razinu igre potvrđenu i protiv Leganesa (posebno prema španjolskim medijima), liderski status, želju za ostankom i snom o mirovini u bijelom dresu, te cilj igranja na SP 2026 – postaje jasno zašto bi njegov eventualni odlazak iz kluba bio teško razumljiv.

List AS, hvaleći ga kao "svjetionik", jasno daje do znanja koliko ga cijeni. "Ancelotti ga je izvadio u 80. minuti, a cijeli Santiago Bernabeu je ustao nadajući se da Hrvat ne igra svoja zadnja dva mjeseca u Realu. Zbog razine na kojoj igra njegov bi odlazak iz Madrida bio neshvatljiv", napisali su. Luka Modrić nastavlja prkositi vremenu. Njegova izvedba protiv Leganesa još je jedan podsjetnik na njegovu trajnu klasu i važnost za Real. Dok traju pregovori o budućnosti, sentiment u Španjolskoj je jasan: odlazak legende poput Modrića, dok još uvijek igra na visokoj razini i želi ostati, bio bi potez koji bi mnogi teško razumjeli. Njegova priča u Madridu, čini se, još nije završena.

