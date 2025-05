Luka Modrić dobiva novog trenera, u Real stiže legenda koja će se odmah primiti posla

Prema najnovijim informacijama koje su munjevito obišle nogometni svijet, legendarni španjolski veznjak Xabi Alonso dogovorio je sve uvjete i uskoro postaje novi glavni trener Real Madrida. Ovaj potez označava njegov povratak na Santiago Bernabéu, gdje je ostavio neizbrisiv trag kao igrač, a sada dolazi s reputacijom jednog od najtraženijih mladih trenera Europe.

Svijet nogometa s nestrpljenjem je iščekivao potvrdu, a sada se čini da je sve dogovoreno – Xabi Alonso, proslavljeni španjolski veznjak i trenerska senzacija, postigao je konačni dogovor o preuzimanju kormila Real Madrida. Ova vijest, koju su prvi prenijeli ugledni izvori poput talijanskog transfer-gurua Fabrizija Romana te brojni drugi vodeći svjetski sportski mediji, odjeknula je nogometnim krugovima. Potvrđeno je da je postignut potpuni sporazum između Alonsa i uprave 'Kraljevskog kluba', uključujući i finalizaciju njegovog stručnog stožera koji će ga pratiti na Santiago Bernabéu. Prema dostupnim informacijama, Alonso bi trebao potpisati ugovor koji će ga vezati za Madrid do lipnja 2028. godine, čime klub jasno pokazuje dugoročne ambicije s njim na čelu. Ono što ovu vijest čini posebno aktualnom i uzbudljivom za navijače jest plan Real Madrida da Alonso preuzme momčad u najkraćem mogućem roku. Cilj je da upravo on vodi 'Los Blancose' na predstojećem Svjetskom klupskom prvenstvu, koje započinje već sljedeći mjesec, pružajući mu idealnu platformu da odmah započne s implementacijom svojih ideja i ostavi prvi pečat. Ovaj strateški potez označava kraj druge ere Carla Ancelottija na klupi madridskog giganta, otvarajući vrata novoj, navijači se nadaju i jednako uspješnoj, epohi s Alonsom kao glavnim arhitektom igre.

Četrdesettrogodišnji Alonso stiže u španjolsku prijestolnicu na krilima povijesnog uspjeha s Bayerom iz Leverkusena, uspjeha koji ga je preko noći prometnuo u jednog od najcjenjenijih i najtraženijih mladih trenera na europskoj nogometnoj sceni. Pod njegovim vizionarskim vodstvom, klub poznat pod nadimkom 'Apotekari' transformirao se iz vječitog pretendenta u dominantnu silu, ispisavši neke od najsvjetlijih stranica ne samo klupske, već i njemačke te europske nogometne povijesti. Leverkusen je, naime, prošle sezone osvojio svoju prvu, dugo sanjanu titulu prvaka Bundeslige, prekinuvši dugogodišnju dominaciju Bayerna iz Münchena. No, način na koji su to ostvarili bio je ono što je zaprepastilo nogometni svijet – učinili su to bez ijednog jedinog poraza tijekom cijele ligaške kampanje, postavši tako prva momčad u bogatoj povijesti njemačkog nogometa kojoj je takav podvig pošao za rukom. Kao da to nije bilo dovoljno, Alonsova besprijekorna taktička mašinerija dodala je i trofej njemačkog Kupa (DFB-Pokal), osiguravši tako povijesnu dvostruku krunu. Impresivnom nizu tu, međutim, nije bio kraj; Leverkusen je pod Alonsom postavio i novi, gotovo nevjerojatan rekord od čak 51 uzastopne utakmice bez poraza u svim službenim natjecanjima. Ovaj niz, najduži u europskoj nogometnoj povijesti od osnutka UEFA-inih klupskih natjecanja, zacementirao je Alonsov status trenerskog genija sposobnog za stvaranje pobjedničkog mentaliteta i atraktivne, dominantne igre.

Odluka Real Madrida da angažira Xabija Alonsa dolazi kao direktna posljedica sezone koja je, unatoč nekim bljeskovima, u konačnici ocijenjena kao nedovoljno uspješna za visoke standarde 'Kraljevskog kluba', a sve pod vodstvom iskusnog i trofejnog Carla Ancelottija. Iako je Talijan u svom prethodnom mandatu donio klubu Ligu prvaka, protekla kampanja nije ispunila očekivanja navijača i uprave. U španjolskom prvenstvu, Real je prilično rano ispao iz utrke za naslov, završivši sezonu na drugom mjestu s osjetnim zaostatkom od sedam bodova iza Barcelone. Katalonski rival bio je koban za Madriđane i u finalu Kupa kralja, gdje je Barcelona odnijela trofej. Posebno bolan udarac za ambicije kluba bio je rani oproštaj od Lige prvaka. Nakon što su prošli grupnu fazu, 'Los Blancosi' su zaustavljeni već u četvrtfinalu, i to na prilično uvjerljiv način od strane Arsenala, koji je slavio s ukupnih 5-1 u dva susreta. Takav niz rezultatskih podbačaja u ključnim natjecanjima neminovno je doveo do preispitivanja na Santiago Bernabéu i ubrzao potragu za novim trenerskim rješenjem koje bi klubu vratilo prepoznatljivu dominaciju. Izbor je pao na Alonsa, čovjeka koji ne samo da duboko poznaje DNK kluba, već donosi i svježu, modernu nogometnu filozofiju te dokazanu sposobnost izgradnje pobjedničkih momčadi.

Dok se Xabi Alonso s entuzijazmom priprema za povratak u klub gdje je proveo pet iznimno uspješnih igračkih godina, od 2009. do 2014., tijekom kojih je upisao 236 službenih nastupa, postigao šest golova i osvojio pregršt trofeja, uključujući onu nezaboravnu 'La Décimu' – desetu titulu prvaka Europe 2014. godine, te naslov prvaka Španjolske 2012. i dva Kupa kralja, njegov prethodnik Carlo Ancelotti okreće novu stranicu. Prema svemu sudeći, iskusni talijanski strateg, koji u svojoj riznici ima rekordnih pet naslova pobjednika Lige prvaka kao trener, svoju će impresivnu karijeru nastaviti na međunarodnoj sceni, preuzimajući izborničku funkciju brazilske nogometne reprezentacije. Cilj je jasan: povesti 'Seleção' do šestog naslova svjetskih prvaka na Mundijalu 2026. godine. Za Real Madrid, imenovanje Alonsa nije samo emotivni povratak voljenog sina kluba; to je prije svega strateška odluka usmjerena na izgradnju nove dinastije. Očekuje se da će Alonso, poznat po svojoj taktičkoj inteligenciji, mirnoći i sposobnosti da unaprijedi mlade igrače, donijeti dugoročnu stabilnost i implementirati atraktivan, posjedom kontroliran stil igre. Prva velika prilika da pokaže obrise svoje vizije bit će upravo nadolazeće Svjetsko klupsko prvenstvo, natjecanje koje Real Madrid tradicionalno shvaća vrlo ozbiljno i gdje će Alonso imati priliku započeti svoj mandat osvajanjem prvog trofeja.