Španjolci otpisali Luku Modrića uoči El Clasica, pišu da je odlučena njegova sudbina u Realu

Španjolski velikan Real Madrid pretrpjet će velike promjene za sljedeću sezonu, a jedna od njih dogodit će se i na klupi jer dolazi Xabi Alonso. Takve informacije objavio je portal Defensa Central, pozivajući se na Relevo, koji nadodaje da će naš kapetan Luka Modrić napustiti redove kraljevskog kluba jer za njega nema budućnosti na Santiago Bernabeu.

- Prema informacijama Releva, Madrid traži vrlo specifičan profil za sredinu terena. Želi dinamičnog i kreativnog igrača, sposobnog žrtvovati se u obrambenom dijelu, ali i s talentom za igru između linija. Neki bi rekli Luku Modrića - piše Defensa te navodi kako će Modrić otići poslije svjetskog klupskog prvenstva.

- Velika je šansa da Modrić napusti Santiago Bernabeu - objavili su Španjolci te dodaje da će se istražiti opcije koje tržište nudi. Defensa Central je ranije pisala da će odluka o Modriću biti donesena nakon njegovog sastanka s novim trenerom Xabijem Alonsom, nekadašnjim suigračem u svlačionici Reala.

- Modrić će se morati sastati s Xabijem Alonsom, koji bi, osim ako ne dođe do velike promjene, trebao ovog ljeta preuzeti trenersku klupu Reala. Florentino Perez još nije donio konačnu odluku o Modrićevoj budućnosti. Planira osobno razgovarati s hrvatskim veznjakom kako bi zajednički odlučili hoće li produljiti ugovor za još jednu sezonu ili će se Modrić oprostiti u velikom stilu. Predsjednik Reala jasno daje do znanja da, iako se osobno bavi financijskim aspektima, to neće biti prepreka - napisali su nedavno iz Defense Central.