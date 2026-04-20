Luka Dončić se ovome nije nadao. Slovenca su šokirali odlukom o priznanju

NBA liga je i službeno otkrila imena trojice igrača koji ostaju u najužoj utrci za MVP titulu sezone 2025./2026. Finalisti su Shai Gilgeous-Alexander iz Oklahoma City Thundera, Nikola Jokić iz Denver Nuggetsa te Victor Wembanyama iz San Antonio Spursa. Ovom odlukom potvrđena je osma uzastopna godina u kojoj će najprestižnija individualna nagrada pripasti međunarodnom igraču, no izostanak jedne druge velike europske zvijezde izazvao je pravu buru.

Najveći šok bez ikakve sumnje predstavlja izostavljanje Luke Dončića. Slovenska zvijezda Los Angeles Lakersa odigrala je povijesnu individualnu sezonu, predvodeći čitavu ligu kao najbolji strijelac s prosjekom od 33,5 poena po utakmici. Unatoč njegovim impresivnim brojkama, glasači su prednost dali drugim kandidatima, a njegov izostanak mnogi su opisali kao očigledno zanemarivanje. Čini se kako mu je presudila ozljeda zadnje lože pred kraj sezone, zbog koje je odigrao tek 64 utakmice, no ni posebna iznimka koja ga je ostavila u konkurenciji nije pomogla.

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Most Valuable Player.



Victor Wembanyama pic.twitter.com/Gy5UcInp6h — NBA (@NBA) April 19, 2026

Konkurencija je, mora se priznati, bila žestoka. Prošlogodišnji MVP, Kanađanin Shai Gilgeous-Alexander, vodio je svoj Thunder do najboljeg omjera lige sa 64 pobjede, bilježeći pritom 31,1 poen u prosjeku i srušivši rekord učinkovitosti koji je držao Michael Jordan. S druge strane, trostruki osvajač Nikola Jokić upisao je drugu uzastopnu sezonu s prosjekom triple-doublea, točnije 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija, pothvat koji je u povijesti uspio još samo Russellu Westbrooku.

Treći finalist je francuski fenomen Victor Wembanyama, koji je Spurse odveo do nevjerojatne 62 pobjede i potvrdio se kao dominantna sila s obje strane parketa. Prosječno je bilježio 25 poena, 11,5 skokova i čak 3,1 blokadu, a ujedno je i finalist za nagradu za najboljeg obrambenog igrača godine, koju bi, prema svim očekivanjima, trebao osvojiti. Kao još jedno veliko izostavljeno ime spominje se Cade Cunningham, vođa Pistonsa i najbolje momčadi Istoka, koji također nije ušao u finale