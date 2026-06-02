Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Prvak Ciboni odlučno uzvratio

Zadrani pregazili neprepoznatljive "purgere" i izjednačili finalnu seriju koja se nastavlja u Zagrebu

Šime Zelić/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
02.06.2026.
u 22:03

Govor tijela cibosa u ovoj utakmici bio je kao da su se zadovoljili s jednom pobjedom u Zadru, kao da su na rezervama snage, pa je ovaj dvoboj bio jednosmjerna ulica

Nakon što su u prvoj finalnoj utakmici pobijeđeni, u drugoj su košarkaši Zadra ubacili u višu brzinu i uvjerljivo pobijedili Cibonu (92:57). Zadrani su ispunili želju svojih bućnih navijača koji su klicali "gazi, gazi purgere" i pregazivši cibose dali svima do znanja da su još uvijek favoriti ovog finala.

Štoviše, u drugom susretu su cibosi izgledali tako da se svatko mogao zapitati "a kako su ovi uspjeli dobiti prvu utakmicu". Jer, upravo je takav bio govor njihova tijela koji je uvjetovao i poroznu obranu. No, upravo su i te psihofizičke oscilacije draž finalne serije i to što su Zagrepčani preoteli prednost domaćeg terena ne znači da Zadar ne može dobiti tri utakmice zaredom te tako i četvrti put zaredom osvojiti naslov.

Uostalom, možda je u prvoj finalnoj utakmici postojao i faktor ritma. Naime, Zadrani su se do finala dovukli prilično nonšalantno, bez ozbiljnog otpora suparnika (Kvarner, Dubrovnik), dok su cibosi igrali dvije serije od po tri utakmice. I to što su morali igrati dvije majstorice očito ih je prilično naoštrilo pa su ostali u ritmu. Za razliku od Zadrana koji su na prvu finalnu utakmicu čekali cijeli tjedan pa je moguće da su u tom čekanju ispali iz ritma. Ali i iz mjere potrebne žestine.

A nju su aktivirali u drugom finalnom susretu pa se na veliki odmor, nakon dviju uvjerljivih četvrtina (22.12, 20:14) otišlo s "plus 16" za domaćine da bi u 22. minuti prednost branitelja naslova otišla i na 20 koševa razlike (46:26).

U građenju te temeljne razlike najviše su sudjelovali kapetan Ramljak (10 koševa), Mazalin (8), Žganec (8) i Mihailović (8) dok su kod podređena suparnika tek malo glavu iznad vode izdizali Šiško (po pet koševa i skokova) i Hepa (šest koševa, četiri skoka).

Sve što se nakon toga događalo na parketu bilo je samo odrađivanje posla. S jedne strane nastojanje da se obrani visoka prednost (po mogućnosti i poveća) a s druge strane da se iz ovog susreta izađe sa što manjim minusom.

Na koncu je sve završilo debaklom Cibone što baš i nije idealna najava treće utakmice koja se u petak navečer ima igrati u Zagrebu. No, ono što daje draž tom dvoboju jest što će cibosi imati potporu svojih navijača pa im se ne bi smjelo dogoditi da izgledaju kao da su na zadnjim rezervama energije.
Ključne riječi
cibona Zadar Doigravanje košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!