Zadrani pregazili neprepoznatljive "purgere" i izjednačili finalnu seriju koja se nastavlja u Zagrebu

Nakon što su u prvoj finalnoj utakmici pobijeđeni, u drugoj su košarkaši Zadra ubacili u višu brzinu i uvjerljivo pobijedili Cibonu (92:57). Zadrani su ispunili želju svojih bućnih navijača koji su klicali "gazi, gazi purgere" i pregazivši cibose dali svima do znanja da su još uvijek favoriti ovog finala.

Štoviše, u drugom susretu su cibosi izgledali tako da se svatko mogao zapitati "a kako su ovi uspjeli dobiti prvu utakmicu". Jer, upravo je takav bio govor njihova tijela koji je uvjetovao i poroznu obranu. No, upravo su i te psihofizičke oscilacije draž finalne serije i to što su Zagrepčani preoteli prednost domaćeg terena ne znači da Zadar ne može dobiti tri utakmice zaredom te tako i četvrti put zaredom osvojiti naslov.

Uostalom, možda je u prvoj finalnoj utakmici postojao i faktor ritma. Naime, Zadrani su se do finala dovukli prilično nonšalantno, bez ozbiljnog otpora suparnika (Kvarner, Dubrovnik), dok su cibosi igrali dvije serije od po tri utakmice. I to što su morali igrati dvije majstorice očito ih je prilično naoštrilo pa su ostali u ritmu. Za razliku od Zadrana koji su na prvu finalnu utakmicu čekali cijeli tjedan pa je moguće da su u tom čekanju ispali iz ritma. Ali i iz mjere potrebne žestine.

A nju su aktivirali u drugom finalnom susretu pa se na veliki odmor, nakon dviju uvjerljivih četvrtina (22.12, 20:14) otišlo s "plus 16" za domaćine da bi u 22. minuti prednost branitelja naslova otišla i na 20 koševa razlike (46:26).

U građenju te temeljne razlike najviše su sudjelovali kapetan Ramljak (10 koševa), Mazalin (8), Žganec (8) i Mihailović (8) dok su kod podređena suparnika tek malo glavu iznad vode izdizali Šiško (po pet koševa i skokova) i Hepa (šest koševa, četiri skoka).

Sve što se nakon toga događalo na parketu bilo je samo odrađivanje posla. S jedne strane nastojanje da se obrani visoka prednost (po mogućnosti i poveća) a s druge strane da se iz ovog susreta izađe sa što manjim minusom.

Na koncu je sve završilo debaklom Cibone što baš i nije idealna najava treće utakmice koja se u petak navečer ima igrati u Zagrebu. No, ono što daje draž tom dvoboju jest što će cibosi imati potporu svojih navijača pa im se ne bi smjelo dogoditi da izgledaju kao da su na zadnjim rezervama energije.