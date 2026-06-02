Preminuo legendarni NBA trener i član Kuće slavnih: Dražena Petrovića je prikovao za klupu

U dobi od 79 godina umro je poznati američki košarkaški trener Rick Adelman, član Kuće slavnih u Springfieldu, objavila je u ponedjeljak navečer NBA liga.

U 23 sezone u NBA ligi vodio je Portland Trail Blazerse (1988-94), Golden State Warriorse (1995-97), Sacramento Kingse (1998-2006), Houston Rocketse (2007-11) i Minnesota Timberwolvese (2011-14). Upisao je 1.042 pobjede i 749 poraza i po uspješnosti je na desetom mjestu u NBA ligi. Njegove momčadi su 16 puta izborile doigravanje u kojem je ostvario omjer 79 pobjeda i 78 poraza.

U bogatoj trenerskoj karijeri niti jedna njegova momčad nije osvojila naslov prvaka, a najbliži tome bio je 1990. i 1992. godine dok je vodio Portland, koji je u finalima NBA lige poražen od Detroita i Chicaga.

Za vrijeme igračke karijere u sedam NBA sezona (1968-1975) nosio je dres pet klubova, a najduže se je zadržao u Portlandu (1970-73).

U košarkašku Kuću slavnih primljen je 2021. godine. Njegov sin David Adelman'je glavni trener Denver Nuggetsa.

Adelman je bio i prvi trener Dražena Petrovića kada je velikan hrvatske košarke prešao u NBA. Nažalost, nije primijetio Draženov talent pa je košarkaškom Mozartu dao skromnu minutažu, samo 12.6 minuta po utakmici. Kasnije u karijeri, stvorio je legendarnu momčad Sacramento Kingsa s Vladom Divcem, Peđom Stojakovićem i Chrisom Webberom. Zbog atraktivnog stila igre tu su Adelmanovu momčad prozvali 'najvećim showom na Zemlji'.