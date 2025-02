Luka Dončić poludio kad je čuo što mu se sprema! Slovenci otkrivaju: 'Bio je zgrožen, šokiran'

Nitko nije znao ništa, pa niti Luka Dončić. Slovenski košarkaški superstar je u noći sa subote na nedjelju razmijenjen u redove Los Angeles Lakersa. U suprotnom je smjeru, prema Dallasu otišao Anthony Davis. U Gradu anđela, kako zovu Los Angeles sada će imati još jednu zvijezdu.

- Ovo je potres od 8 stupnjeva po Richteru. Nitko ništa nije znao osim GM-ova momčadi koji su u tajnosti izveli potez o kojem će se pričati. Najšokatniji potez u zadnjih 20 godina - piše slovenska Ekipa.

Čak je i veliki NBA insajder Shams Charania ostao "na stražnoj nozi": "Ovo je bilo u tajnosti. LeBron ništa nije znao, Anthony Davis također. Kažu mi da je Luka još uvijek zatečen, da je ostao u šoku kad je ovo čuo", napisao je na svom X-profilu.

Prema Shamsu, Dallas je prvi kontaktirao Lakerse i ponudio im Dončića. Sve je počelo prije par dana. Lakersi su na internom sastanku dali zeleno svjetlo, a Dallas je vjerovao da će im Davis dobro doći u borbi za NBA-titulu.

“This deal materialized in the shadows … LeBron James had no idea this was coming. Anthony Davis had no idea this was coming. I’m told Luka Doncic is still stunned about this trade.”@ShamsCharania on the Anthony Davis-Luka Doncic trade between the Lakers and Mavericks pic.twitter.com/Hp4bL3UX2M