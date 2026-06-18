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OPUSTOŠILI BOSTON

'U životu nisam vidio ništa slično': Tisuće navijača popilo sve što je bilo u barovima

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia - Fans gather in Boston
Foto: Peter Cziborra/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
18.06.2026.
u 11:30

"U ovom sam poslu više od 30 godina i nikad nisam vidio ništa slično", rekao je Billy DeCain, generalni direktor Sam Adams Tap Rooma u centru grada.

Barovi u Bostonu pripremaju se za drugi val ispijanja piva od strane škotskih nogometnih navijača koji su gotovo ispraznili neke pubove i ostavili ih bez piva u prvom vikendu svoje okupacije grada koji je bio domaćin utakmice između Škotske i Haitija na Svjetskom prvenstvu.

Kada je Škotska u subotu pobijedila Haiti 1-0 u svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu od 1998., osoblje bara moralo je tražiti zalihe kako bi zadovoljilo potrebe za pivom škotskih bučnih i žednih navijača kojih je u Bostonu bilo nekoliko desetaka tisuća.

"U ovom sam poslu više od 30 godina i nikad nisam vidio ništa slično", rekao je Billy DeCain, generalni direktor Sam Adams Tap Rooma u centru grada.

U jednom trenutku prošlog vikenda, bar je morao pozvati posebnu dostavu kamionom iz pivovare Sam Adams kako bi se nosio s naizgled nezasitnom potražnjom za pivom od strane Škota, a čak i tada se DeCain brinuo da će se možda morati pribjegavati prodaji samo limenki.

"Jedva smo uspjeli. Da nismo imali te hitne isporuke, to bi bio težak zadatak", rekao je u srijedu, dok su navijači ispijali krigle piva ubijajući vrijeme prije utakmice protiv Maroka koja je na rasporedu u petak.

Kao i utakmica s Haitijem, susret protiv Maroka će se igrati na ogromnom stadionu, domu američkog nogometnog tima New England Patriotsa u predgrađu Foxborougha.

DeCain je rekao da bi za Amerikance ekvivalentna razina uzbuđenja bila da njihova omiljena američka nogometna momčad prvi put dođe do Super Bowla.

"Cijeli vikend ste na adrenalinu, i to se definitivno može vidjeti", rekao je o Škotima i njihovoj prvoj avanturi na Svjetskom prvenstvu u gotovo 30 godina. "Spavaju li ikada? Umore li se ikada? Vratili su se sljedeći dan u 11 sati."

Slavljenička energija 'Tartanske vojske' u Bostonu - koja je uključivala marš uz zvuke masovnih gajdi do Fenway Parka, doma bejzbolske momčadi Boston Red Sox u nedjelju - osvojila je mnoge ljude u gradu.

Gradonačelnica Bostona, Michelle Wu, rekla je da su se lokalni stanovnici odmah povezali s ljubavlju gostujućih navijača prema njihovom nogometu.

"Smatramo se među najstrastvenijim i najluđim sportskim navijačima bilo gdje. Dakle, vidjeti istu razinu predanosti i posvećenosti donosi istinsko poštovanje", rekla je Wu koja je izjavu davala u plavoj škotskoj majici.

"Škotski navijači su apsolutno najbolji. Bili su nevjerojatno topli, podržavali su naša poduzeća, upoznavali su našu zajednicu i tretirali su Boston kao da im je to još jedan dom daleko od doma", dodala je Wu. "Dakle, nadam se da će se Tartanska vojska nastaviti vraćati u Boston."

Nakon utakmice s Marokom, Škotska igra s Brazilom u Miamiju, dok će se Boston pripremati za posjet škotskog 'starog neprijatelja' Engleske i njihove vojske navijača uoči utakmice Engleske protiv Gane u Foxboroughu sljedeći utorak.

Slavlje nakon gola za 1:1
Ključne riječi
SP 2026. Navijači Škotska

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