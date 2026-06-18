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VEĆ VIĐENA RASPRAVA

Nova rasprava o VAR-u: 'Vrhunski alat koji se ne koristi kako bi trebao'

FIFA World Cup 2026 - Group L - Ghana v Panama
Kevin Sousa/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
18.06.2026.
u 12:47

Iako je uveden kako bi smanjio kontroverze, čini se da VAR i dan danas, 8 godina otkada je prvi put upotrijebljen na SP-u u Rusiji, izaziva polemike i kontroverze

Na popularnom Redditu ponovno se otvorila rasprava koja već godinama dijeli nogometne navijače – je li uvođenje VAR tehnologije unaprijedilo nogomet ili ga, prema nekima, učinilo sporijim i manje uzbudljivim.

Mišljenja su uglavnom usuglašena kako je VAR ipak donio puno toga dobrog , pa tako neki komentiraju: "Unaprijedio sto milijuna puta, pa sjetite se svih krađa koje smo gledali za velike", ili "Dovoljno je samo pogledat koliko krivih odluka donesu suci koje onda var ispravlja..", dok neki ipak misle kako je VAR pozitivna stvar no imaju pojedine zamjerke, pa je tako jedan od komentatora napisao: "Vrhunski alat koji se ne koristi kako bi trebao".

No nemaju svi pozitivno mišljenje o VAR-u, pa je tako jedan od komentara nezadovoljnih čitatelja: "Ništa dobro nije donio, doprinosi samo amerikanizaciji nogometa i dodatnom zatupljivanju. Ako smo mogli 100 i nešto godina igrati bez VAR-a, možemo i narednih 100 godina. Tehnologija narušava bit, spontanost i čaroliju samog nogometa", dok neki ipak koriste blažu retoriku: "Nije unaprijedio nogomet zbog toga što se nejasno koristi."

Iako je uveden kako bi smanjio kontroverze, čini se da VAR i dan danas, 8 godina otkada je prvi put upotrijebljen na SP-u u Rusiji, izaziva polemike i kontroverze, ne samo na stadionima, već i na internetskim forumima.
Ključne riječi
SP 2026.

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