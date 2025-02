Šokantni mega transfer u NBA ligi: Mavericks se odrekli Luke Dončića, šalju ga u LA Lakerse!

Lakersi i Mavericksi su izazvali potres u NBA nakon što je ESPN u nedjelju rano ujutro objavio da su momčadi završile razmjenu koja će Luku Dončića poslati u Los Angeles, a Anthonyja Davisa u Dallas. Osim razmjene kojna uključuje dvije zvijezde, Lakersi su dogovorili da dobiju Maxija Klebera i Markieffa Morrisa, dok će Mavericksi dobiti Maxa Christieja i izbor prve runde drafta 2029., prema izvješću.

ESPN je izvijestio da su Utah Jazz također uključeni u razmjenu i da će dobiti Jalena Hooda-Schifina i dva izbora druge runde na ovogodišnjem draftu.

BREAKING: The Dallas Mavericks are trading Luka Doncic, Maxi Kleber and Markieff Morris to the Los Angeles Lakers for Anthony Davis, Max Christie and a 2029 first-round pick, sources tell ESPN. Three-team deal that includes Utah.

The Mavericks approached the Lakers recently and offered Luka Doncic, sources tell ESPN. Lakers brass met and believed the 25-year-old Doncic has the ability to be the face of their franchise for the next decade while giving Anthony Davis a win-now move in Dallas.