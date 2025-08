Luka Dončić otkrio tajnu: Ovako je skinuo kilograme i šokirao svijet novim izgledom

Nakon razočaravajućeg ispadanja iz doigravanja i sezone obilježene šokantnim prelaskom iz Dallasa u Lakerse, Luka Dončić odlučio je da je vrijeme za potpunu promjenu. Fotografije koje su se pojavile ovog ljeta, a koje su kulminirale naslovnicom za prestižni Men's Health, prikazuju 26-godišnjeg Slovenca u izdanju u kakvom ga javnost nikada nije vidjela – vitkog, mišićavog i vidno spremnijeg no ikad. Godinama su ga pratile kritike na račun viška kilograma i povremene zapuštenosti, no čini se da je upravo to postala motivacija za transformaciju koja je odjeknula košarkaškim svijetom. "Samo vizualno, rekao bih da cijelo moje tijelo izgleda bolje", priznao je Dončić, svjestan da je utišao sve kritičare. Motiviran ranim završetkom sezone, samo dan nakon poraza od Timberwolvesa poslao je poruku svom menadžeru i zatražio da njegov izvansezonski program počne odmah.

Ključ Dončićeve transformacije leži u strogoj i discipliniranoj prehrani koju je za njega osmislio tim stručnjaka, uključujući nutricionisticu Luciju Almendros. Šest dana u tjednu, Dončić se pridržava 16-satnog isprekidanog posta, što znači da prvi obrok u danu jede tek oko podneva, i to nakon što odradi prvi 90-minutni trening natašte. Cilj takvog pristupa nije samo gubitak masnog tkiva, već primarno smanjenje upalnih procesa u tijelu kako bi se brže oporavio od napornih treninga. Njegova prehrana je bez glutena i s vrlo niskim udjelom šećera, a fokus je na nevjerojatnom unosu od najmanje 250 grama proteina dnevno. Taj unos osigurava kroz dva visokoproteinska obroka, uglavnom piletinu i jaja, te proteinske shakeove s bademovim mlijekom. Ugljikohidrati poput riže i krumpira koriste se strateški, samo u danima najintenzivnijih treninga ili prije utakmica kako bi imao dovoljno energije.

Luka Doncic comments on his weight loss:



“Fat shaming works.”



(Via @MensHealthMag) pic.twitter.com/EEFOIX6AzG — NBACentel (@TheNBACentel) July 28, 2025

Jednako rigorozan bio je i plan treninga koji je provodio u Hrvatskoj, na Rabu, gdje ljetuje od tinejdžerskih dana. Svakog dana, osim nedjelje, odrađivao je dva treninga pod palicom kondicijskog trenera Anžea Mačeka. Jutarnji 90-minutni trening sastojao se od krugova koji su kombinirali vježbe snage, poput mrtvog dizanja za jačanje gluteusa, s vježbama agilnosti i košarkaškim drilovima. Poseban naglasak stavljen je na poboljšanje njegove najveće prednosti – sposobnosti usporavanja i promjene smjera. To je vježbao koristeći debele elastične trake otpora koje su ga vukle unatrag dok je prodirao prema košu, čime je jačao mišiće ključne za deceleraciju i kontrolu tijela. Uz to, radio je sprinteve i preskakanje prepona na vanjskoj stazi kako bi poboljšao kondiciju koja mu se često zamjerala.

Možda i najteži dio programa bio je onaj psihološki. Naime, njegov tim stručnjaka, predvođen fizioterapeutom Javierom Barriom, naložio mu je da punih mjesec dana uopće ne dira košarkašku loptu. Za Dončića, koji živi za košarku, to je bio velik izazov. "U početku je bilo teško. Ne mogu bez košarke", priznao je. Vrijeme je ispunio igrajući druge sportove poput padela i pickleballa, što mu je pomoglo da aktivira druge mišićne skupine i sačuva zglobove od stalnog skakanja, a istovremeno je zadržao natjecateljski žar. U nedavnom gostovanju na Today showu odlučno je demantirao glasine da je za gubitak kilograma koristio popularne lijekove poput Ozempica. "Ne, nikakve injekcije. Samo smo moj tim i ja isprobali neke nove stvari, drugačiju hranu i drugačije treninge", objasnio je.

Ova transformacija nije samo estetske prirode; ona je dio šireg plana da Dončić svoju već elitnu karijeru podigne na još višu razinu. On sam često ističe kako se divi radnoj etici Michaela Jordana i Kobea Bryanta, legendi koje su zahvaljujući manijakalnoj posvećenosti dominirale ligom do kasnih igračkih godina. "Oni su puno žrtvovali", rekao je Luka, jasno dajući do znanja da je i sam spreman na takvu žrtvu. S obzirom na to da se očekuje da će uskoro potpisati produženje ugovora vrijedno 222 milijuna dolara, jasno je da i Lakersi vjeruju u njegovu predanost. Ovaj novi, "mršavi Luka" šalje poruku cijeloj ligi – spreman je za osvetu i napad na MVP titulu. "Ove godine smo s mojim timom napravili ogroman korak. Ali ovo je samo početak. Moram nastaviti, ne smijem stati", zaključio je Dončić, potvrđujući da je njegova glad za uspjehom veća no ikad.