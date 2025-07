Velika svjetska zvijezda preporodila se nakon dolaska u Hrvatsku, izgleda nikad bolje!

I ovo ljeto Luka Dončić bio je neizravni ambasador hrvatskog turizma. Štoviše, jedan od najboljih svjetskih košarkaša na svojoj omiljenoj ljetnoj lokaciji, u Puntu na Krku (gdje sada ima i kuću), nije samo odmarao već se i primio posla koji je rezultirao velikom promjenom.

A o tome piše poznati američki časopis Men's Health čijem je novinaru genijalni Slovenac ispričao kako je došlo do toga da njegovo tijelo, nakon dvomjesečnog rada u Hrvatskoj, izgleda bolje. Uostalom, evo kako ugledni magazin za muško zdravlje započinje svoju reportažu.

"Rano je srpanjsko jutro u mirnom gradiću u Hrvatskoj, a peterostruki NBA All-Star je sam na privatnom košarkaškom terenu. Vježbajući pod nadzorom trenera Anžea Mačeka kombinira trening s utezima, vježbe agilnosti i šutiranja. A to je bio tek prvi od dva dnevna treninga zvijezde Lakersa uoči onoga što bi mogla biti možda i najvažnija sezona u njegovoj karijeri."

A da ne bi bilo zabune gdje se sve događa citirat ćemo i ovaj dio teksta.

"Njegov trening se sastoji od niza kružnih vježbi, od kojih je svaka osmišljena tako da uključuje izazov na terenu te vježbe za gornji donji dio tijela. Objekt se nalazi u gradu u kojem Dončić provodi ljeto od tinejdžerskih dana gdje nije imao utege sve do početka ovog mjeseca kada su mu dopremljene bučice, šipke, utezi i medicinske lopte. Sada Dončić može raditi sve, od mrtvog dizanja s trap šipkom do potiska iznad glave a vježba i sprinteve i skokove na vanjskoj stazi."

S obzirom da su na njegovu adresu često stizali prigovori o tome da ima prekomjernu kilažu (što se, doduše, u njegovoj igri nije primjećivalo) Luka je očito odlučio nešto promijeniti i po tom pitanju. Ima još NBA zvijezda, poput Nikole Jokića, čiji izgled govori da i atletska dominacija može stizati u svim oblicima i veličinama.

- Rekao bih da moje tijelo sada i vizualno izgleda bolje - kazao je Luka nakon što je urodila plodom dijeta koja je uključivala obroke bez glutena i s niskim udjelom šećera ali visokim udjelima proteina i povremeni post.

A sve je krenulo već sljedeći dan po eliminaciji Los Angeles Lakersa (od strane Minnesote) u ovogodišnjem NBA doigravanju. Već tada je javio svojoj menadžerici a potom i svojem privatnom timu da najprije namjerava dobro odmoriti i da se onda planira baciti na ozbiljan posao. A to je bio logičan potez i s igračke (bit će lakši i brži, koljena će manje patiti) ali i s poslovne strane s obzirom da mu Lakersi od 2. kolovoza mogu ponuditi ekstenziju njihova poslovnog odnosa u vrijednosti od 222 milijuna dolara za četverogodišnju vrijednost.

Kako je izgledao taj ovoljetni rad ispričao je za poznati magazin o muškom zdravlju Lukin fizioterapeut Javier Barrio kazavši da Luka loptu nije pipnuo sve do lipnja:

- Ovo ljeto Luka vidi razliku i sretan je zbog toga.

I sam Dončić je, spominjući se Michaela Jordana i Kobea Bryanta i njihovih ljetnih treninga, kazao:

- Ovaj put sam sa svojim timom napravio veliki iskorak. No, ovo je samo početak. Da sada s ovim stanem, sve ovo bilo bi ni za što.

Osim trenera Mačeka i fizioterapeuta Barria, Dončićev tim čini i nutricionistkinja Lucia Almendros koju je angažirao u ljeto 2023. nakon što je njegova tadašnja momčad Dallas Mavericks propustila doigravanje. A ona je zamislila da Luka bude na povremenom postu kako bi time ograniliča upale mišića i omogućila brži oporavak od napornih treninga. Šesta dana u tjednu Luka pojede dva obroka bogata proteinima i jedan proteinski "shake" a prvi obrok ne pojede dok ne završi svoj 90-minutni jutarnji trening.

U teretani, na atletskoj stazi i na parketu njegov tim se usredotočio na rad nogu i promjenu brzine. Dončićeva supermoć nikada nije bila sirova brzina ali je malo košarkaša koji mogu mijenjati brzinu poput Luke. On je u stanju jurnuti naprijed a onda naglo stati a za to vrijeme njegova čuvara, koji upire svim snagama da ga zaustavi, nosi inercija.

- Luka ima nevjerojatno jake noge. Također, njegovo težište je jako nisko i kada se spusti nisko u stavu vrlo teško ga je pomaknuti - ističe Dončićev fizioterapeut opisujući za Men's Health tajnu Slovenčeve igračke moći koja, dakako, podrazumijeva i izuzetnu vještinu driblinga s loptom.

Premda on s lakoćom i zakucava, on nikad ostavljao dojam na testovima vertikalne eksplozivnosti. No, zato ima ove vrline o kojima sam kaže:

- Nije sve u tome koliko možete visoko skočiti. Držim da sam atletski dobar u nekim drugim stvarima kao što su balnas, kontrola tijela, promjena brzine kretanja.