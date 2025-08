Luka Dončić potpisao ugovor života, evo koliko će sada zarađivati. Odrekao se 170 milijuna dolara?

Samo šest mjeseci nakon šokantnog prelaska koji je odjeknuo košarkaškim svijetom, Luka Dončić i službeno je potvrdio svoju dugoročnu odanost Los Angeles Lakersima. Slovenski superstar potpisao je trogodišnje produženje ugovora vrijedno 165 milijuna dolara, čime je postao središnja figura jedne od najslavnijih franšiza u povijesti sporta. Ugovor uključuje i opciju igrača za sezonu 2028./2029., što Dončiću daje fleksibilnost, a Lakersima sigurnost da je njihova budućnost u pravim rukama. Potez koji se očekivao još od veljače, kada su Lakersi u razmjeni za Anthonyja Davisa, Maxa Christieja i budući izbor prve runde drafta doveli jednog od najboljih igrača današnjice, sada je postao stvarnost. "Uzbuđen sam što nastavljam raditi na donošenju naslova u L.A. i što ću navijače Lakersa učiniti ponosnima", poručio je Dončić putem društvenih mreža.

Iako se iznos od 165 milijuna dolara čini astronomskim, Dončić je ovim potpisom, paradoksalno, financijski na gubitku. Da je ostao u Dallas Mavericksima, bio bi kvalificiran za takozvani "supermax" ugovor, koji bi mu, prema projekcijama, donio oko 335.9 milijuna dolara kroz pet godina, počevši od 35 posto ukupnog budžeta za plaće (salary capa). U Lakersima je, zbog pravila NBA lige, mogao potpisati samo standardni maksimalni ugovor koji počinje s 30 posto salary capa. Ta razlika, uz prelazak iz Teksasa koji nema državni porez na dohodak u Kaliforniju s vrlo visokim porezima, predstavlja značajan financijski minus za slovenskog asa u kratkoročnoj perspektivi.

I just signed my extension with the Lakers. Excited to keep working to bring championships to LA and make Laker Nation proud. Grateful to the Lakers, my teammates and all the fans who’ve shown so much love since day one. This is just the beginning. 💜💛 pic.twitter.com/PrTfTxxlpU