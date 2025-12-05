Naši Portali
Hannibal Mejbri

Nogometaš koji je pljunuo navijače Leedsa doznao kaznu

Premier League - Burnley v Crystal Palace
Scott Heppell/REUTERS
VL
Autor
Hina
05.12.2025.
u 17:18

Tuniski reprezentativac je optužen da je pljunuo u smjeru navijača Leedsa oko 67. minute koju je Burnley dobio sa 2-0. Naknadno je priznao svoj prijestup.

Veznjak Burnleyja Hannibal Mejbri (22) suspendiran je na četiri utakmice nakon što pljunuo prema navijačima Leeds Uniteda tijekom utakmice engleske Premier lige u listopadu, priopćio je FA u petak.

Tuniski reprezentativac je optužen da je pljunuo u smjeru navijača Leedsa oko 67. minute koju je Burnley dobio sa 2-0. Naknadno je priznao svoj prijestup.

"Hannibal Mejbri je priznao optužbu, a regulatorna komisija izrekla mu je četiri utakmice suspenzije", dodaje se.

Mejbri je također kažnjen i sa 15.000 funta.

Burnley se trenutačno nalazi na 19. mjestu ligaške utakmice sa 10 bodova, četiri manje od zone spasa.
