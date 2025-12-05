Nogometaš koji je pljunuo navijače Leedsa doznao kaznu

Veznjak Burnleyja Hannibal Mejbri (22) suspendiran je na četiri utakmice nakon što pljunuo prema navijačima Leeds Uniteda tijekom utakmice engleske Premier lige u listopadu, priopćio je FA u petak.
Tuniski reprezentativac je optužen da je pljunuo u smjeru navijača Leedsa oko 67. minute koju je Burnley dobio sa 2-0. Naknadno je priznao svoj prijestup.
"Hannibal Mejbri je priznao optužbu, a regulatorna komisija izrekla mu je četiri utakmice suspenzije", dodaje se.
Mejbri je također kažnjen i sa 15.000 funta.
Burnley se trenutačno nalazi na 19. mjestu ligaške utakmice sa 10 bodova, četiri manje od zone spasa.
