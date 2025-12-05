Lete otrovne strelice prema sljedećem protivniku Rijeke u Europi: 'Taj čovjek je opet na kokainu'

Nakon što je ljubljanska Olimpija u derbiju osmine finala slovenskog kupa svladala Celje, slavlje se iz svlačionice preselilo na društvene mreže, gdje je direktor "Zmajeva", Nejc Berce, pokrenuo bizaran i osoban napad na trenera rivala, Alberta Rieru. Berce je objavio video s prerađenom pjesmom grupe Atomic Kitten, u kojoj je stih "You can make me whole again" zamijenio s "Riera's on a coke again" (Riera je opet na kokainu). Da stvar bude gora, uz to je podijelio i montažu kultne scene iz filma "Scarface", u kojoj je glavu Al Pacina, koji sjedi ispred brda kokaina, zamijenio Rierinom. Ovaj potez, koji su slovenski mediji opisali kao prelazak svih granica dobrog ukusa, zorno prikazuje toksičnu atmosferu koja prati španjolskog stručnjaka.

Duboki animozitet između Riere i Olimpije ima svoju povijest. Ironično, upravo je Riera donio dvostruku krunu u Ljubljanu, no razlaz s klubom bio je sve samo ne prijateljski. Odnosi su se od tada potpuno zatrovali, a činjenica da Španjolac sada vodi najvećeg rivala Celje prema naslovu prvaka samo dolijeva ulje na vatru. U Ljubljani su se očito naslađivali eliminacijom Celja iz kupa, koristeći priliku za javno ponižavanje bivšeg trenera koji im je, unatoč uspjesima, postao omražena figura. Poraz u kupu značio je da Riera s Celjem neće ponoviti uspjeh koji je ostvario s Olimpijom, što je njegovim bivšim poslodavcima očito pružilo posebnu satisfakciju.

Ovaj incident samo je posljednji u nizu kontroverzi koje prate temperamentnog Španjolca. Njegova karijera ispunjena je sukobima i "otrovnim strelicama". Ranije ove godine, nakon ispadanja iz Konferencijske lige, omalovažio je trenera Fiorentine, Palladina, izjavivši da je "mlađi i mora još puno učiti". Bio je i sudionik incidenta kada je navodno udario predstavnika velškog TNS-a, a posebno je odjeknuo njegov "rat riječima" s menadžerom Shamrock Roversa, Stephenom Bradleyem, kojem je odbio pružiti ruku i javno doveo u pitanje njegove trenerske kvalitete, ne znajući da je Bradley ostao u Irskoj zbog liječenja sina oboljelog od raka.

Upravo takav, nepredvidljiv i zapaljiv trener vodit će Celje protiv HNK Rijeka 11. prosinca u ključnom dvoboju grupne faze. Riječani se tako neće suočiti samo s vodećom momčadi slovenskog prvenstva, koja pod Rierinim vodstvom igra odličan nogomet, već i s trenerom čiji su potezi izvan terena jednako eksplozivni kao i taktičke zamisli na njemu. Poznavajući Rierin karakter, koji je nedavno produžio ugovor s Celjem do 2028. godine, za očekivati je da će i uoči dvoboja s Rijekom biti spreman na psihološke igre i verbalne provokacije, što obećava iznimno napet dvoboj na Rujevici.