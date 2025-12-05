Europski savez s Hrvatom na čelu ostvario nevjerojatne rezultate, slijedi i povećanje budžeta

Prošlo je nešto više od godinu dana otkako je bivši hrvatski reprezentativac Roko Sikirić izabran za predsjednika Europske odbojkaške konfederacije (CEV), a europska odbojka u tom je razdoblju doživjela snažan uzlet. CEV je ostvario najveći financijski iskorak u svojoj povijesti u godini bez Europskog prvenstva, uz rekordan porast sponzorskih prihoda i snažan komercijalni razvoj. Za 2026. predviđa se najveći godišnji proračun ikad – čak 67 posto viši nego prije početka novog vodstva – što omogućuje veća ulaganja u razvoj, digitalizaciju i vrhunska natjecanja.

– Nastavimo narušavati ustaljene norme i prihvaćati promjene – ne da bismo se udaljili od onoga što jesmo, već da bismo ostali vjerni svojoj srži – izjavio je Roko Sikirić.

Tijekom prve godine mandata provedene su ključne strukturne reforme koje su podigle europsku odbojku na novu organizacijsku i institucionalnu razinu. CEV je ojačao svoj utjecaj u europskom sportskom sustavu kroz modernizaciju natjecanja, digitalnu transformaciju, unapređenje upravljanja i jačanje međunarodnih partnerstava. Rezultati predstavljeni na Generalnoj skupštini potvrđuju jasnu promjenu strateškog smjera i jačanje pozicije CEV-a.

Predsjednik Sikirić u proteklih je 12 mjeseci održao intenzivan dijalog s visokim državnim dužnosnicima diljem Europe, uključujući premijere, predsjednike država i ministre. Posjetio je više od 25 zemalja i dodatno učvrstio suradnju s nacionalnim savezima, dok je nedavni posjet Ukrajini poslao snažnu poruku solidarnosti. Na sportskom planu, odbojka je ojačala svoju poziciju kroz susrete i suradnju s vodećim europskim sportskim institucijama poput UEFA-e, FIBA Europe, Europske rukometne federacije, europskih olimpijskih odbora i Međunarodnog olimpijskog odbora.

U komercijalnom segmentu, pokrenuta je CEV Komercijalna Strategija 2025. – 2028., postignuti su rekordni sponzorski ugovori te je nakon devet godina vraćen imenovani partner Lige prvaka. Također je osnovan novi CEV Komercijalni odjel i započela izgradnja modernog europskog odbojkaškog digitalnog ekosustava. Ispunjena su i obećanja vezana uz solidarnost i transparentno upravljanje. Uspostavljen je CEV Fond solidarnosti, koji nacionalnim savezima, klubovima i igračima omogućuje pristup transparentnoj i mjerljivoj financijskoj potpori.