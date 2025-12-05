Novi bizaran potez Donalda Trumpa: Pogledajte što je osvanulo na stranicama Bijele kuće

Bijela kuća odlučila je ovih dana na neuobičajen i pomalo bizaran način institucionalizirati rat predsjednika Donalda Trumpa protiv novinara i medija koji po Trumpovu mišljenju objavljuju obmanjujuće i lažne vijesti o njemu i njegovoj administraciji. Neposredno nakon što je Trump po tko zna koji put izazvao zgražanje javnosti zato što je novinarku New York Timesa i suautoricu članka o tome kako pokazuje znakove umora otkako je ponovno preuzeo predsjedničku dužnost nazvao „trećerazrednom novinarkom koja je ružna i iznutra i izvana“, a prije toga je novinarki Bloomberga, koja mu je postavila pitanje o dosjeima osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, odgovorio: „Tiho, prasice“, na službenoj internetskoj stranici Bijele kuće osvanula je nova rubrika nazvana „Medijski prijestupnik tjedna“.

Trump od svog ulaska u politiku vodi ostrašćeni rat protiv medija, čije članke i analize naziva „lažnim vijestima“. Taj se rat intenzivirao početkom njegova drugog mandata u Bijeloj kući, o čemu svjedoči niz tužbi posljednjih mjeseci s astronomskim odštetnim zahtjevima kojima pokušava ušutkati kritične medije, a nova rubrika svjedoči da taj rat ulazi u novu fazu. Rubrika sadrži i „Dvoranu srama“, u koju su uvršteni „medijski prijestupnici“, koji su po ocjeni Trumpa i njegovih suradnika izvještavali lažno i pristrano. To su CNN, MSNBC, CBS News, The Washington Post, The New York Times, Associated Press, Reuters, Axios, Politico, The Hill i brojni drugi, a u pravilu je riječ o glavnim mainstream medijima koji objavljuju priče o Trumpu i njegovoj administraciji koje mu se ne sviđaju i koje on zbog toga proglašava „lažnim vijestima“.

Desničarskog Fox Newsa, primjerice, nema među „prijestupnicima“. Rubrika kategorizira medijske prijestupnike na temelju nekoliko kategorija: pristranost, laž, nesavjesno postupanje, ljevičarsko ludilo i dezinformacije. Bijela kuća na stranici poziva građane da prijave ono što naziva „lažnim vijestima“, a otvorena je i telefonska linija za dojave, koja potiče Amerikance da šalju „pristrane“ i „nepobitno lažne“ članke, kako bi rubrika ostala aktualna.

Najnoviju eskalaciju napada Trumpove administracije na medije u Bijeloj kući opravdavaju borbom protiv „neutemeljenih laži, namjerno izostavljenog konteksta i otvorenog ljevičarskog ludila medija lažnih vijesti“, što je „težak zadatak koji zahtijeva pomoć svih koji vjeruju u činjenice i točnost, a ne u lažne vijesti“. „Zbog toga je pomoć američkog naroda ključna. Vrijeme medija lažnih vijesti koji su kontrolirali narativ lažima, lažnim anonimnim izvorima i namjernom pristranošću su prošlost“, poručuju iz Bijele kuće.

Trenutačno je medijski „prijestupnik tjedna“ The Washington Post, i to zbog priče o tome kako je američki ministar obrane Pete Hegseth naredio ubojstvo dvoje preživjelih nakon napada američke vojske 2. rujna na brod koji je navodno krijumčario drogu. Bijela kuća tvrdi da je riječ o „neutemeljenoj laži kojoj je cilj potkopavanje antiterorističke operacije Ministarstva rata“ te pokušaju „diskreditacije američkih ratnika i rasplamsavanja antiameričkog raspoloženja“.

„Ministarstvo rata ubilo je 11 narkoterorista u koordiniranom napadu osmišljenom da ubije narkoteroriste koji truju američki narod“, stoji u objašnjenju Bijele kuće. Međutim, demokratski zastupnik i vodeći demokrat u Odboru za obavještajne poslove Zastupničkog doma Jim Himes nakon pregledavanja snimke napada izjavio je da je ono što je vidio „jedna od najuznemirujućijih stvari koje je vidio tijekom cijele svoje javne službe“.

„Imate dvije osobe u očitoj nevolji bez ikakvog sredstva za kretanje, s uništenim plovilom, ubijene od Sjedinjenih Država“, kazao je Himes opisujući napad američke vojske na brod koji je navodno prevozio kokain u SAD, nakon što su predstavnici američke vojske na zatvorenoj sjednici informirali članove Kongresa o kontroverznom napadu.

Iako Trump uvjerava da se radilo o zakonitom napadu tvrdeći da je SAD u formalnom „oružanom sukobu“ s narkokartelima i da su ljudi na brodovima „neprijateljski borci“, pravni stručnjaci uvjeravaju da je riječ o nezakonitim akcijama te da ubijeni civili, čak i ako je riječ o krijumčarima droge, nisu neprijateljski borci.