Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
JOŠKO JELIČIĆ

'Garciju pljuju treneri koji imaju više cipela u gu*ici, nego u ormariću, Livaja igra obranu pogledom'

Istra 1961 i Rijeka sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
21.09.2025.
u 23:05

U studiju HNL-a vječni derbi analizirali su i stručni komentatori MaxSporta Joško Jeličić i Hrvoje Vejić.

Hajduk je na domaćem terenu izgubio od Dinama 2:0 u velikom derbiju. Plavi su tijekom cijelog susreta bili bolja i konkretnija momčad, a pogotke za pobjedu zagrebačkoj momčadi postigli su Hoxha i Bakrar. U studiju HNL-a vječni derbi analizirali su i stručni komentatori MaxSporta Joško Jeličić i Hrvoje Vejić.

- Jasno je da je Dinamo u prednosti, ali dovoditi u pitanje Garciju… Jasno je da navijači imaju svoje zamjerke, da će reagirati i biti impulzivni, ali ne razumijem kad treneri kolege pljuju po njemu. Nije ni čudno da predsjednici klubova mete podove s trenerima i imaju više cipela u guzici nego u ormariću za cipele jer su takvi. Nikada nećete čuti da liječnik tako govori o svojem kolegi. Trpili smo izbornika Italije s onim "hrljušom" godinu dana, pa pustite Garciju da radi - rekao je između ostalog Jeličić.

- Hajduk je trebao igrati hajdučki? Što to znači? Livaja u presingu igra intelektualnu obranu pogledom. Pukštaš i Bamba ne prepoznaju nijedan okidač presinga. Šest igrača u prvih jedanaest ima 60 kilograma i svakome nedostaje šest-sedam kilograma mišića. Imaš ono što imaš. Da Krovnović zabije povratnu Bambe, pričali bismo druge stvari. Ne bih bio kritičan. Sezona je mlada, puno je novih igrača. Smeta mi da nakon prva četiri-pet kola, kada je bilo mladih igrača, sada dovođenjem Španjolaca Vučević i Rakitić stvaraju imperativ Garciji da mora osvojiti prvenstvo. Hajduk uvijek mora osvojiti, već 21 godinu. Dinamo je ove sezone potrošio ono što Hajduk nije u 20 godina - kazao je Jeličić.

Dinamo dobio najveću kaznu uoči derbija, ali 'čestitka' je poslana i Hajduku

Ključne riječi
HNL Dinamo Hajduk Joško Jeličić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još