'Garciju pljuju treneri koji imaju više cipela u gu*ici, nego u ormariću, Livaja igra obranu pogledom'

Hajduk je na domaćem terenu izgubio od Dinama 2:0 u velikom derbiju. Plavi su tijekom cijelog susreta bili bolja i konkretnija momčad, a pogotke za pobjedu zagrebačkoj momčadi postigli su Hoxha i Bakrar. U studiju HNL-a vječni derbi analizirali su i stručni komentatori MaxSporta Joško Jeličić i Hrvoje Vejić.

- Jasno je da je Dinamo u prednosti, ali dovoditi u pitanje Garciju… Jasno je da navijači imaju svoje zamjerke, da će reagirati i biti impulzivni, ali ne razumijem kad treneri kolege pljuju po njemu. Nije ni čudno da predsjednici klubova mete podove s trenerima i imaju više cipela u guzici nego u ormariću za cipele jer su takvi. Nikada nećete čuti da liječnik tako govori o svojem kolegi. Trpili smo izbornika Italije s onim "hrljušom" godinu dana, pa pustite Garciju da radi - rekao je između ostalog Jeličić.

- Hajduk je trebao igrati hajdučki? Što to znači? Livaja u presingu igra intelektualnu obranu pogledom. Pukštaš i Bamba ne prepoznaju nijedan okidač presinga. Šest igrača u prvih jedanaest ima 60 kilograma i svakome nedostaje šest-sedam kilograma mišića. Imaš ono što imaš. Da Krovnović zabije povratnu Bambe, pričali bismo druge stvari. Ne bih bio kritičan. Sezona je mlada, puno je novih igrača. Smeta mi da nakon prva četiri-pet kola, kada je bilo mladih igrača, sada dovođenjem Španjolaca Vučević i Rakitić stvaraju imperativ Garciji da mora osvojiti prvenstvo. Hajduk uvijek mora osvojiti, već 21 godinu. Dinamo je ove sezone potrošio ono što Hajduk nije u 20 godina - kazao je Jeličić.