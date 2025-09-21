Naši Portali
ČEKA SE ODLUKA

Dinamo neće gostovati u Srbiji, plavi će osvojiti tri europska boda bez odigrane utakmice?

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Ivo Cagalj/PIXSELL
Vecernji.hr
21.09.2025.
u 20:33

Izraelski klub zbog sigurnosnih razloga ne može igrati u svojoj zemlji, tako da je domaće utakmice u kvalifikacijama odigrao u Bačkoj Topoli, na stadionu TSC-a.

Uefa bi u utorak mogla donijeti odluku koja će značajno utjecati na zagrebački Dinamo u Europskoj ligi. Na dnevnom redu nalazi se prijedlog o suspenziji izraelske reprezentacije i klubova iz međunarodnih natjecanja zbog ratne situacije. Dinamo bi u drugom kolu Europske lige trebao bi igrati protiv Maccabija iz Tel Aviva.

Izraelski klub zbog sigurnosnih razloga ne može igrati u svojoj zemlji, tako da je domaće utakmice u kvalifikacijama odigrao u Bačkoj Topoli, na stadionu TSC-a. 

Ukoliko izvršni odbor Uefe donese odluku o isključenju Maccabija, Dinamo ipak neće putovati u Srbiju, već bi bez borbe mogao upisati tri boda. To bi značilo da bi momčad hrvatskog doprvaka uoči iduće utakmice imala prednost na ljestvici.

Prema pisanju izraelskog medija Israel Hayom, katarske diplomacije lobiraju da se pitanje suspenzije uvrsti na dnevni red. Tijekom proteklog tjedna vodili su političke razgovore kako bi osigurali većinu glasova za izbacivanje Izraela. 

Dinamo dobio najveću kaznu uoči derbija, ali 'čestitka' je poslana i Hajduku
Ključne riječi
Maccabi Tel Aviv Srbija Europska liga Dinamo

