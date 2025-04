Lovro iz Karlovca je drugi na svijetu u popularnoj igri koju igra 11.5 milijuna ljudi

Karlovčanin Lovro Budišin trenutačno je drugi na svijetu u redoslijedu Fantasy engleske Premier lige, koju danas igra oko 11 i pol milijuna ljudi. Njegova momčad Aina Krafth Bree skupila je 2217 bodova poslije 30 odigranih kola u engleskoj ligi. To znači da je prosječno po kolu osvajao 73,9 bodova, što je fantastičan uspjeh. Prva, Susan Clarke s ekipom The Ruby Reds, bježi mu samo devet bodova.

– Fantasy igram već nekoliko godina, s tim da sam imao dulji prekid. Ne igram ništa ozbiljno, no, eto, dogodilo se da sam ove godine tako visoko plasiran. Na početku treba dobro posložiti momčad i imati puno, puno sreće. Primjerice, dugo sam razmišljao o tome hoću li u početnu momčad staviti Erlinga Haalanda. Na kraju sam se odlučio da će mi ključni igrač biti Salah jer je Haaland koštao puno novca. Iako je Haaland na početku radio velike brojke, poslije su te brojke padale, a trenutačno ga nema na terenima, i to već dulje vrijeme, zbog ozljeda. Priznajem, imao sam ga jedno kolo u svojoj momčadi, ali samo jedno kolo – rekao je Lovro.

S obzirom na to da studirate geodeziju i jako puno vremena provodite na fakultetu i na terenu, stignete li se uopće baviti ovom igricom?

– Stižem. Nisam cijeli dan uz kompjutor, ako to mislite. Pratim, čitam sve što se događa oko engleske lige i tako biram igrače. Od prvog do 30. kola jedini koji je cijelo vrijeme u mojoj ekipi bio je Salah. Ne, nije mi to omiljeni igrač, ali u Fantasyju donosi jako puno bodova – kaže Lovro.

I sami ste se bavili sportom?

– Trenirao sam rukomet. Igrao sam za Karlovac i Dubovac, ali u mlađim kategorijama. Do seniorskog rukometa nisam došao jer sam odustao. Igrao sam na mjestu srednjeg vanjskog. Danas volim gledati vrhunski rukomet, uživao sam gledajući naše na Svjetskom prvenstvu na kojem smo osvojili srebrnu medalju. Uživo sam u Areni gledao susret protiv Argentine. Jedino za tu utakmicu, u kojoj se pobjednik znao unaprijed, uspio sam dobiti ulaznicu. Za druge utakmice nisam imao sreće. Znam otići i na pokoju utakmicu Zagreba u Ligi prvaka – govori Lovro, student geodezije.

Da se vratimo na Fantasy engleske lige, što kažu prijatelji i okolina na vaš sjajan rezultat?

– Svi su oduševljeni, posebno prijatelji s kojima se često družim. Naravno, svi navijaju da na kraju budem prvi. Sada me svi žele da igram u njihovim ligama. Sreća da jedna momčad vrijedi za sve lige pa sam prihvaćao pozive. Mislim da igram u desetak liga. Naravno, u svima sam prvi – nasmijao se Lovro.

Imate li recept za igrače Fantasyja?

– Treba igrati samo na osjećaj, ništa drugo – naglasio je.

Jeste li iskoristili sve bonuse u Fantasyju?

– Ne, još mi je ostala mogućnost trostrukog kapetana. Za one koji ne znaju, kada u danom trenutku iskoristim tu mogućnost, onda taj igrač donosi trostruke bodove.

Kakve su nagrade?

– Nažalost, nisu novčane. Primjerice, tko na kraju osvoji prvo mjesto, dobit će sedmodnevno putovanje u Englesku i ulaznice za dvije utakmice u VIP loži. Naravno, plaćeni su put i smještaj. Dobije se laptop ili mobitel i još brojne sitnice. Za drugo mjesto je sve to isto samo što nije sedam, nego tri dana i odlazak na samo jednu utakmicu. U svakom slučaju, isplati se biti prvi ili drugi, a nagrade dobiva prvih 20 igrača.

Lovro kaže da su vikendi rezervirani isključivo za sport.

– Osim jutarnje kavice u subotu i nedjelju te druženja s prijateljima, ostatak dana provedem gledajući utakmice na televiziji. Svaki vikend izaberem iz bogate ponude što ću gledati. Naravno, najviše gledam englesku ligu.

Možete li nabrojiti svoju trenutačnu momčad u Fantasyju?

– Naravno, na vratima su Raya i Areola, u obrani Munoz, Gabriel, Gvardiol, Livramento i Ngoyo, u veznoj liniji Palmer, Eze, Salah, Bowen i Murphy te u napadu Isak, Mateta i Marmoush, koji igra u napadu Cityja, a nema Haalanda. Imao sam ga za kapetana u ovom zadnjem kolu i postigao je pogodak.

Igrate li još koji Fantasy?

– Probao sam košarkašku Euroligu, ali sam brzo odustao, nagovarali su me da igram NBA ligu, ali morao bih trošiti jako puno vremena jer o tom sportu ne znam previše. U svakom slučaju, odlučio sam da mi je ovo posljednja sezona u Fantasyju; kako se kaže, objesit ću kopačke o klin. Ne da mi se više, a najbolje je prestati i otići kada si na vrhu, zar ne? – zaključio je Lovro.