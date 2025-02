Loše vijesti za Dinamo, nakon trakavice mu propalo dovođenje najvećeg pojačanja

Dinamo ima pokrivene sve pozicije s minimalno dva igrača i to su argumenti zbog kojih se optimistično smije gledati na nastavak prvenstva. Vidjet ćemo kako će to sve Fabio Cannavaro "hendlati", on drži da će svi biti zadovoljni jer će svi igrati. S tim mora biti oprezan, puna svlačionica kvalitete ponekad može biti i problem ako sve u momčadi nije dobro položeno, jer dobra atmosfera lako se pokvari kad ima nezadovoljnih.

Ivanušec ne dolazi?

Plavi bi s tim kadrom, a on će biti još i veći negoli je bio u petak protiv Šibenika, mogli juriti kroz HNL. Naime, još su na popisu ozlijeđenih Petković, Sučić, Nevistić i Franjić, a Theophile-Catherine odrađivao je tri žuta kartona.

Roster se vjerojatno više neće povećavati, iako se već jako dugo nagađa o dolasku Luke Ivanušeca na posudbu iz Feyenoorda. Jedan dan sigurno dolazi, drugi dan je propalo i tako još od prije početka priprema plavih. No čini se da je sad toj sagi kraj, u Dinamu više nemaju namjeru čekati da ga Feyenoord ipak pusti u Maksimir na posudbu, osim u slučaju da se hitno jave, ali čini se da je sad ta priča gotova.

Neće Dinamo i Cannavaro puno zbog toga jadikovati, koliko god je Ivanušec sjajan igrač, no plavi na poziciji lijevog krila, na kojoj Ivanušec najviše voli igrati, imaju Pjacu i Hoxhu, tu uvijek može igrati i Stojković, a bespotrebno punjenje svlačionice nema nikakvu svrhu. Uostalom, ako je Cannavaro rekao da ima više od 20 dobrih igrača, onda mu još jedan, za poziciju za koju ima kvalitetna rješenja, nije nužan.