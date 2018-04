Lokomotiva uz dva gola iz jedanaesterca okrenula Rudeš

Rudeš je u 30. kolu HNL-a u Kranjčevićevoj izgubio od Lokomotive 2:1.

Domaćin je poveo nakon 15 minuta igre golom Fazlija. No, lokosi u nastavku dolaze do preokreta i to golovima iz jedanaesterca.

U 48. minuti siguran realizator bio je Majer, dok je drugu najstrožu kaznu sigurno u 75. minuti realizirao Knežević.

U 84. minuti lokosi su ostali s igračem manje nakon isključenja Sunjića, no rezultat se nije mijenjao.

Lokomotiva je peta s 35 bodova, dok je Rudeš osmi s 26 bodova.