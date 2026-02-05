Dinamo nije uspio dovesti Jagušića, evo kamo odlazi jedna od najvećih nada hrvatskog nogometa!

Adriano Jagušić u petak putuje u Atenu, gdje bi trebao obaviti liječnički pregled i potom potpisati ugovor s Panathinaikosom! Riječ je o transferu koji će postati najveći u povijesti Slaven Belupa - Grčki klub će Farmaceutima za Adriana Jagušića platiti 5,2 milijuna eura odštete, uz mogućih dodatnih 800.000 eura kroz bonuse, te 20 posto od buduće prodaje.

Jagušić je na ponudu pristao odmah, a brzina cijelog procesa povezana je s time što u Grčkoj završava zimski prijelazni rok pa Panathinaikos želi posao zaključiti bez odgađanja. Ovu su informaciju potvrdili i čelni ljudi Slaven Belupa.

Time je završena i jedna od najintrigantnijih priča ovog zimskog prijelaznog roka u Hrvatskoj. Jagušić se dugo povezivao s dolaskom u Dinamo i želio je transfer na Maksimir, no nakon ovakvih iznosa jasno je zašto zagrebački klub nije mogao pratiti ponudu iz Atene. Dinamo, prema nekim informacijama, nije želio ići iznad dva milijuna eura te je bio spreman razgovarati o većem postotku od eventualne sljedeće prodaje.

Jagušić, ponajbolji igrač Supersport HNL-a ove sezone, postao je i reprezentativac, pa ne čudi da je postao tako tražen igrač. Dinamo je reagirao pola godine prekasno.