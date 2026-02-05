Naši Portali
VELIKI TRANSFER

Dinamo nije uspio dovesti Jagušića, evo kamo odlazi jedna od najvećih nada hrvatskog nogometa!

Rijeka i Slaven Belupo sastali se u 19. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji list
05.02.2026.
u 21:50

Jagušić je na ponudu pristao odmah, a brzina cijelog procesa povezana je s time što u Grčkoj završava zimski prijelazni rok pa Panathinaikos želi posao zaključiti bez odgađanja. Ovu su informaciju potvrdili i čelni ljudi Slaven Belupa.

Adriano Jagušić u petak putuje u Atenu, gdje bi trebao obaviti liječnički pregled i potom potpisati ugovor s Panathinaikosom! Riječ je o transferu koji će postati najveći u povijesti Slaven Belupa - Grčki klub će Farmaceutima za Adriana Jagušića platiti 5,2 milijuna eura odštete, uz mogućih dodatnih 800.000 eura kroz bonuse, te 20 posto od buduće prodaje.

Time je završena i jedna od najintrigantnijih priča ovog zimskog prijelaznog roka u Hrvatskoj. Jagušić se dugo povezivao s dolaskom u Dinamo i želio je transfer na Maksimir, no nakon ovakvih iznosa jasno je zašto zagrebački klub nije mogao pratiti ponudu iz Atene. Dinamo, prema nekim informacijama, nije želio ići iznad dva milijuna eura te je bio spreman razgovarati o većem postotku od eventualne sljedeće prodaje.

Jagušić, ponajbolji igrač Supersport HNL-a ove sezone, postao je i reprezentativac, pa ne čudi da je postao tako tražen igrač. Dinamo je reagirao pola godine prekasno.
Komentara 5

RO
Rope22
22:18 05.02.2026.

Pa jel moguće da je i boban kao i Zajec došao s zadatkom da sahrani Dinamo. Ovo više nema veze sa znanjem ili neznanjem.

LU
Lukeruk
22:17 05.02.2026.

Jadni dinamo sa ovakvom upravom

FR
freeshooter
22:11 05.02.2026.

...nemogu vjerovati... nakon svih promašaj, da se još dozvolilo da nam ode i supertalent Jagušić... za Belju se moglo toliko istrest, a nikad se neće vratiti uloženo, jer on zabija samo slabima i kada ga lopta doslovce pogodi za gol...Jagušić je ogromna pogreška, on bi nam podigao bezidejnu, tromu i sporu igru, doslovce vapimo za takvim igračem, dakle svaka cijena je dobra, uostalom nejasno je zašto već i na ljeto nije doveden, prije ove navale i poskupljenja, ljudi vide njegov talent...

