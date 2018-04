Rusi vole vatrene, vidimo vas u polufinalu Mundijala

Dva mjeseca prije početka SP-a u Rusiji, razgovaramo s Annom Sergejevnom Mišar, djevojački Simak, predsjednicom Nacionalne zajednice Rusa Hrvatske: kakvi su odnosi Rusa i Hrvata u novonastalim političkim okolnostima, koliko su Rusi u ovom trenutku spremni za najveću nogometnu smotru, kako će u Rusiji biti dočekana hrvatska reprezentacija i s kakvim je željama u svoju domovinu ispraćaju ovdašnji, zagrebački Rusi...?

No najprije upoznajmo Annu Mišar...

- Rođena sam u Noriljsku, na sjeveru Sibira. To je zatvoreni industrijski grad metalske industrije. U mom rodnom gradu zrak je dosta zagađen jer tvornice puštaju štetne plinove. Čak ni Rusi ne dolaze u njega ako nemaju radnu vizu, a turisti uopće ne dolaze jer ondje nemaju što vidjeti. U Noriljsku zbog specifičnih uvjeta života imaju beneficirani radni staž; žene idu u mirovinu s 50, muškarci s 55 godina, i njihove su penzije dosta veće nego u ostalim dijelovima Rusije – priča nam u prostorijama NZRH-a u Ilici 52 Anna Sergejevna, koja je prije dolaska u Zagreb 1994., dvije godine živjela i u Sajanogorsku.

Putin nikome neće popustiti

- Moja majka udala se za Hrvata, moga očuha koji je kao građevinski radnik radio u Rusiji. Kada sam 1994. godine došla u Zagreb, u vrijeme Domovinskoga rata, od djece sam doživljavala dosta neugodnosti. Pa sam zbog svega toga još jače prionula učenju hrvatskog jezika i svladala ga jako brzo. Imala sam tada 14 godina i pohađala sam Osnovnu školu Marina Držića u Trnju.

Od kada ste na čelu Nacionalne zajednice Rusa, koliko ona ima članova?

- Nacionalna zajednica Rusa Hrvatske postoji od 2003., najdulje od svih ruskih udruga u Hrvatskoj, a ja sam joj na čelu od ožujka 2017. Imamo više od sto članova, a u Zagrebu živi tristo deklariranih Rusa s pravom glasa. Oni imaju pravo glasovati na izborima u Rusiji, na glasačkom mjestu u Veleposlanstvu Ruske Federacije. Ondje smo nedavno glasovali na predsjedničkim izborima.

Rusija je u međunarodnoj izolaciji, kako to komentirate?

- Nisam žalosna zbog te izolacije, dapače, sve te sankcije donijele su samo dobro Rusiji. Zato što su Rusi počeli koristiti svoja tržišta, kupovati i prodavati vlastite, domaće proizvode. Europa ima za čim žaliti jer Rusija je bila njezino najveće tržište.

Dokle će potrajati ta politička pat-pozicija?

- Dok je Putin na vlasti, on neće popustiti ni pod čijim pritiscima. Svi koji će ići protiv Rusije više će ispaštati nego Rusija. Amerika se petlja u ovdašnje odnose i uništava suradnju između Rusije i europskih zemalja. Amerikanci od toga nemaju ništa, a još manje ima Europska unija.

Kako se Rusija pripremila za Svjetsko nogometno prvenstvo?

- Rusija je već gotovo spremna za taj veliki događaj. Ulaganja su bila ogromna; napravljena je nova zračna luka u Rostovu na Donu, sagrađena su 24 nova hotela u gradovima-domaćinima, brojni su hoteli preuređeni, sagrađeni su novi stadioni... U svim gradovima u kojima će se igrati uređene su ili sagrađene posebne zone za navijače... Ovo je prvi SP koji će se igrati na dva kontinenta, jer Ekaterinburg je u azijskom dijelu, a svi ostali gradovi u europskom dijelu Rusije.

Hoće li prosječan Rus ići na utakmice SP-a u kojima neće igrati njihova reprezentacija? Jesu li lokalnom stanovništvu ulaznice preskupe?

- To ovisi od grada do grada; kao i svuda, pa i kod nas, ima ljudi koji si te ulaznice neće moći priuštiti, ali oni koji mogu sigurno će rado ići na stadione. Potpuno sam uvjerena da će SP polučiti veliki uspjeh u svim segmentima.

Hrvatska na suprotnoj strani

Što preporučujete navijačima koji dolaze u Rusiju?

- Kao dijete voljela sam putovati vlakom, transsibirskom željeznicom. Putovanje od Sajanogorska do Moskve trajalo je četiri dana. To je poseban doživljaj; na stanicama bakice prodaju domaću hranu i svoje proizvode, prolazite kroz gradove koje nikada niste vidjeli... Preporučila bih svakome tko može izdržati nekoliko dana u vlaku neka si priušti to putovanje.

Kako će hrvatska reprezentacija biti primljena u Rusiji?

- Srdačno, kao i svaka sudionica prvenstva. Ali, Rusi su ipak žalosni što je njihov diplomat nedavno bio protjeran iz Hrvatske, to u Rusiji nije bilo dobro primljeno i Hrvatska se u političkom kontekstu odjednom našla na suprotnoj strani. Međutim, običan Rus neće na Hrvate gledati kao na suprotstavljenu stranu. Najnormalnije će vas primiti, ugostiti, počastiti, dat će vam zadnje što ima iz svog frižidera...

Dok ste živjeli u Rusiji, koga pamtite kao najpoznatijeg Hrvata u vašoj zemlji?

- Dražen Petrović bio je dosta popularan u Rusiji. Njegov sprovod bio je prikazan na prvom programu ruske televizije.

Za koga ćete navijati ovoga ljeta na SP-u u Rusiji?

- Navijat ću za Rusiju i Hrvatsku, koja trenutačno ima jaču reprezentaciju. Voljela bih kada bi Hrvatska prošla skupinu i došla do Moskve, dakle, do polufinala, a kasnije možda i do finala – zaključila je Ana Sergejevna Mišar, koja će cijeli srpanj provesti s majkom u Rusiji, u Sajanogorsku, i s velikim zanimanjem pratiti svjetsku nogometnu smotru.