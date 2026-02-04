Dinamo želi dovesti jednog od najboljih igrača HNL-a: Igrao je za Man. City i Real Madrid

Španjolski vezni igrač iz redova Gorice, 25-godišnji Iker Pozo, neupitno je bio jedan od najboljih veznjaka u prvom dijelu HNL sezone. Riječ je o najboljem ovosezonskom igraču momčadi Marija Carevića, koji u oba smjera oduševljava iz tjedna u tjedan svojim igrama.

Iako se 'fama' oko Španjolca znatnije podignula tek nedavno kad je zabio pogodak protiv Hajduka u 1:0 pobjedi Gorice, svi oni koji revnije prate HNL ove sezone znaju koliko Pozo pozitivno utječe na igru i rezultate velikogoričkog kluba još od samog početka sezone.

Od svih igrača Gorice, Pozo je najbolji po zbroju golova i asistencija (7), uspješnim driblinzima po utakmici (1,2), uspješnim klizećim ili stajaćim startovima po utakmici (2,7), presječenim dodavanjima po utakmici (1,2), pretrpljenim prekršajima (31), osvojenim duelima (116).

Dodajmo i to da je, uz sve ove brojke i dojam po gledanju samih utakmica, Pozo treći najbolje ocijenjeni igrač HNL-a u ovom trenutku prema platformi SofaScore s ocjenom 7,31. Jedino su od njega bolji ofenzivni veznjak Slaven Belupa Adriano Jagušić (7,52) te stoper Dinama Sergi Dominguez (7,38).

Stoga nije čudo da za igrača koji je na ljeto na mala vrata stigao iz Šibenika sada postoji veliki interes raznih klubova. Prema onome što piše dobro upućeni novinar Marko Vidalina s lokalnog City Portala, za Poza je zainteresiran lider HNL-a, Dinamo.

"Najznačajnije promjene, naime, u Dinamu su se dogodile u veznom redu, otišli su Ljubičić, Villar i Mudražija, što znači da su “modri” ostali na petorici igrača za tri pozicije: Mišiću, Zajcu, Stojkoviću, Bennaceru i Soldi. Pravu zamjenu tu nema samo Josip Mišić, jedina šestica u ovom društvu, i tu u priču ulazi Iker Pozo.

Dostupne informacije kažu da su i u Maksimiru impresionirani onim što Pozo pruža ove sezone, koliko ozbiljan nogomet igra u oba smjera, a uz to je i riječ o igraču koji bi se brzo uklopio, koji poznaje i ligu i okruženje… Uloga 'back up' opcije za Mišića za prvu ruku ne djeluje nimalo loše iz perspektive igrača, ali i iz perspektive Dinama, kojem takav tip igrača nedostaje. Međutim, nešto će se tu pitati i Goricu…", stoji u tekstu.

Svoju nogometnu putanju Pozo je počeo u nogometnoj školi velikog Real Madrida, zajedno s bratom Joseom s 12 godina otišao je u Manchester City, gdje je bio do U-23 momčadi, pa krenuo dalje, preko nizozemskog drugoligaša Eindhovena, Rijeke i Šibenika, sve do Gorice.