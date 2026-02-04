Jedan od najboljih igrača Rijeke napustio klub, trener Sanchez ga nije baš volio

Jedan od najvećih eksponata HNK Rijeke, 24-godišnji veznjak Niko Janković, nakon višemjesečne sage je konačno pronašao svoju novu sredinu. Janković je otputovao u Slovačku gdje je odradio liječnički pregled, potpisao ugovor, i uskoro će biti predstavljen kao novi igrač tamošnjeg velikana Slovana iz Bratislave.

Kako doznajemo iz brojnih hrvatskih i slovačkih izvora, Slovan je prvotno Jankovića doveo na posudbu iz Rijeke, a po završetku ove sezone imat će opciju otkupa ugovora u iznosu koji kotira između 2 te 2,5 milijuna eura.

Podsjetimo, prošlog ljeta je Janković bio jako blizu odlasku u turski Fenerbahče, kojeg je tada vodio kultni trener Jose Mourinho. Odštetni iznos je tada bio oko šest milijuna eura, no transfer je u samoj završnici prijelaznog roka propao, što je u javnosti i potvrdio sportski direktor Rijeke Darko Raić-Sudar.

Nakon što je u šampionskoj sezoni Rijeke bio jedan od najvažnijih igrača pri osvajanju povijesne dvostruke krune, Janković je ove sezone pao u drugi plan, posebice kad je početkom rujna kormilo preuzeo španjolski strateg Victor Sanchez, koji je stigao nakon smjene Radomira Đalovića.

Od igrača koji je kod Đalovića bio neizostavan te uistinu donosio prevagu u velikom broju utakmica, Janković je kod Sancheza u potpunosti ispao iz igre, do te mjere da za neke utakmice nije bio ni u zapisniku unatoč tome što je za njih bio u potpunosti zdrav. Brojke kažu da je od 15 mogućih ligaških utakmica pod Sanchezom u osam njih zaigrao, u tri ostao na klupi, a u četiri uopće nije bio u zapisniku. Stoga mu je ove zime procijenjena tržišna vrijednost pala sa 6,5 milijuna eura na 3,5 milijuna eura.

Slovan se trenutačno nalazi na vodećem mjestu slovačke lige, no vodi tijesnu borbu za naslov. Momčad iz Bratislave je na 39 bodova, a samo jedan bod manje ima drugoplasirani DAC, dok su nakon 18 odigranih kola u igri i trećeplasirani Spartak Trnava s 35 bodova te četvrtoplasirana Žilina s 34 boda.