'TO ME SKUPO KOŠTALO'

Bivši najbolji nogometaš svijeta: Real i Mourinho uništili su mi karijeru

- To je bila greška koja me skupo stajala. Otišao sam u Madrid iz Italije gdje su me svi voljeli i to sam platio na najgori način. Nisam mogao raditi s Joseom Mourinhom koliko se god trudio, trenirao i molio. Za mene nije bilo mjesta. U Realu sam bio jako nesretan - rekao je Kaka