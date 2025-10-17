Lokomotiva remizirala i propustila napraviti veliki pritisak na Dinamo i Hajduk

Zanimljivu i neizvjesnu utakmicu odigrali su Vukovar i Lokomotiva u Vinkovcima, na kraju je završilo s 1:1, vjerojatno ni lokosi nisu sretni s bodom jer su imali vodstvo, puno više udaraca, ali nisu ni Vukovarci jer su se pobjedom mogli približiti Osijeku na samo bod zaostatka.

Lokomotiva je bila opasnija, a u 65. minuti valjalo je zapljeskati Fabijanu Krivaku, desetka Lokomotive u igru je ušla u drugom dijelu i u 65. minuti zabila krasan pogodak. Povukao je Krivak s desne strane pred šesnaestercu i onda s 20-ak metara desnom nogom opalio i pogodio suprotni kut za vodstvo zagrebačke momčadi.

No, pred kraj, u 87. minuti kazala se desetka Vukovara, omaleni kapetan Gonzalez se sjajno snašao i s oko jedanaest metara pogodio suprotni kut za 1:1.

Lokomotiva je pobjedom mogla napraviti veliki pritisak na Dinamo i Hajduk jer bi pred njihove utakmice došla na samo bod zaostatka, ali Vukovar je pokazao da ima kvalitetu, njihov novi trener Silvijo Čabraja osvojio je s Vukovarcima prvi bod.