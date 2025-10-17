Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
1:1 S VUKOVAROM

Lokomotiva remizirala i propustila napraviti veliki pritisak na Dinamo i Hajduk

Vukovar i Lokomotiva sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/8
Autor
Robert Junaci
17.10.2025.
u 19:59

Lokomotiva je pobjedom mogla napraviti veliki pritisak na Dinamo i Hajduk jer bi pred njihove utakmice došla na samo bod zaostatka, ali Vukovar je pokazao da ima kvalitetu, njihov novi trener Silvijo Čabraja osvojio je s Vukovarcima prvi bod.

Zanimljivu i neizvjesnu utakmicu odigrali su Vukovar i Lokomotiva u Vinkovcima, na kraju je završilo s 1:1, vjerojatno ni lokosi nisu sretni s bodom jer su imali vodstvo, puno više udaraca, ali nisu ni Vukovarci jer su se pobjedom mogli približiti Osijeku na samo bod zaostatka.

Lokomotiva je bila opasnija, a u 65. minuti valjalo je zapljeskati Fabijanu Krivaku, desetka Lokomotive u igru je ušla u drugom dijelu i u 65. minuti zabila krasan pogodak. Povukao je Krivak s desne strane pred šesnaestercu i onda s 20-ak metara desnom nogom opalio i pogodio suprotni kut za vodstvo zagrebačke momčadi.

No, pred kraj, u 87. minuti kazala se desetka Vukovara, omaleni kapetan Gonzalez se sjajno snašao i s oko jedanaest metara pogodio suprotni kut za 1:1.

Lokomotiva je pobjedom mogla napraviti veliki pritisak na Dinamo i Hajduk jer bi pred njihove utakmice došla na samo bod zaostatka, ali Vukovar je pokazao da ima kvalitetu, njihov novi trener Silvijo Čabraja osvojio je s Vukovarcima prvi bod.

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
Lokomotiva Vukovar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Zagrijavanje igrača uoči utakmice Hajduk i Dinamo
Premium sadržaj
Video sadržaj
7
SPORTSKI DIREKTOR HAJDUKA

Veliki intervju Gorana Vučevića: Priča s Hajdukom je dosta konfuzna. Bit ću otvoren i pokušati objasniti...

– Dosta je konfuzna ta priča u vezi s Hajdukom, bilo je prvenstava za koja smo u startu znali da klub neće biti prvi. To je klub koji je putem udruge Naš Hajduk dao do znanja što želi. Ne mora biti prvi, ali neka izgleda hajdučki. Je li to uteg? Smatram da nije. Navijači su to prepoznali i s time su se poistovjetili. Splićani često kažu da žive Hajduk. To je spoj navijača i kluba koji će trajati tko zna koliko.

Učitaj još