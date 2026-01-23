Srbi u finale bez "Marša na Drinu", bez iti jedne navijačke i domoljubne pjesme

U finalu 37. Prvenstva Europe za vaterpoliste, u nedjelju u 20.30, igrat će domaćin Srbija i Mađarska što je jamstvo da će Arena Beograd biti puna baš kao i večeras pred 12.000 gledatelja. A bit će to prilika za Mađare da uzvrate za poraz u skupini koji je bio garniran s "neprirodnom" razlikom u isključenjima u korist Srba a žalili su se tada, iz pobijeđene reprezentacije, da su pri njihovim napadima sekunde išle nešto brže.

Umjesto da budemo dio ovog spektakla, a to bi utakmica između Hrvatske i Srbije uistinu i bila, naši su vaterpolisti ovu utakmicu gledali iz svojih zagrebačkih, splitskih i dubrovačkih domova. I mogli su pri tome vidjeti kako su se i sami trebali postaviti prema Talijanima. A Srbi su se postavili kao favoriti, kao autoriteti, i uz pomoć domaće publike razbili "azzurre".

Već krajem treće četvrtine (15:10) bilo je jasno tko će u finale pa je posljednja dionica bila samo odrađivanje posla u kojoj su Talijani tek uspjeli umanjiti poraz (17:13).

Nakon utakmice, pitali smo talijanskog izbornika Alessandra Campagnu što je to Srbija činila a da Hrvatska nije?

- Vaši igrači nisu ni približno dobro šutirali kao srpski. Mandić je u prvoj četvrtini bio nezaustavljiv i slomio je samopouzdanje našeg vratara Del Lunga koji je branio jako dobro protiv Hrvatske. Ovakve mečeve odlučuju detalji i mi smo bili bliže Srbiji no što završni rezultat pokazuje - kazao je Campagna.

Ni još jedna reprezentacija koja je pobijedila Hrvatsku, a ona se činila zrelom za finale, nije uspjela izboriti utakmicu za zlato. Grci su izgubili od Mađara (12:15) u utakmici u kojoj su obje strane prezentirale "atomski" vaterpolo nakon čega je njihov najbolji igrač Argyropoulos ustvrdio:

- Nismo igrali obranu na razini na kojoj smo to činili protiv Hrvatske i Italije i zato smo i izgubili.

Finale između Srbije i Mađarske igra se u nedjelju u 20.30 a u predigri (17.00) za broncu će se nadmetati Grčka i Italija pri čemu će se Grci boriti za svoju prvu medalju na Prvenstvima Europe.

Srbi će dakako opet imati podršku publike ali uz zanimljiv podatak a to je da se Arenom Beograd ne ore domoljubne niti navijačke pjesme. Nije se čulo čak niti "Marš na Drinu" već su se vrtjeli strani hitovi poput "We will rock you" i sličnih pop-rock stanarda. Stoga atmosfera nije ni približna onoj koju smo vidjeli prije godinu dana u Areni Zagreb tijekom Svjetskog prvenstva rukometaša. A, tada ne samo da su se nizale hrvatske navijačke već i domoljubne pjesme, već je navijački ugođaj potpirivao sjajni animator Frano Ridjan.

U pitanju su očito dva različita pogleda na scenografiju i zvučne kulise u organizaciji velikih sportskih natjecanja. Ili su možda u pitanju i razlike u razini domoljublja?