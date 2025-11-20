Livakoviću se dogodilo nešto neočekivano i nenadano, kada je to saznao pao mu je mrak na oči

Poznati hrvatski agent Andy Bara gostovao je u trećoj epizodi novog serijala Druga strana medalje na MAXSportu. Valentina Miletić odradila je razgovor s hrvatskim nogometnim agentom i bivšim nogometašem. Jedna od glavnih tema bio je hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković i njegov status u Gironi koji nimalo nije dobar. Hrvatski golman našao se u problemu i dosad nije branio ni minute nakon posudbe iz Fenerbahcea.

Livijev plan je vratiti se u Dinamo za drugi dio sezone, a u realizaciji tih poslova pomaže mu Andy Bara, najmoćniji hrvatski nogometni menadžer.

'Vidjet ćemo kakva će biti situacija. On je na posudbi u Gironi. Postoji njegov turski klub, španjolska Girona... Vidjet ćemo što se dogoditi u idućih mjesec dana pa ćemo vidjeti što će biti. Dogodilo mu se nešto nenadano, neočekivano. Odlučuje trener, a mi se možemo ljutiti ili ne', rekao je Bara u emisiji Druga strana medalje na MAXSportu.

"A što ako se ozlijedi golman? Onda mora igrati... Onda će igrati sve. Ne znamo. To je rizik posla. Nema garancije. Mi da smo znali da će biti ovakva situacija, ne bismo ni došli. Kad smo dogovarali, bila je druga situacija. A onda se sve promijenilo jer je golman dobro branio jednu utakmicu, oni pobijedili i on ostao na golu...", odgovorio je na pitanje je li bolje da ne brani do kraja polusezone.