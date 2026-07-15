HNS se odrekao Maksimira, Hrvatska neće igrati u Zagrebu

Zanimljivost jesenskog rasporeda hrvatske reprezentacije u Ligi nacija jest to što se Hrvatski nogometni savez odrekao domaćinstava reprezentacije u Zagrebu. Ostaje otvoreno pitanje kada će se, i hoće li se uopće, vatreni vratiti na Maksimir kakav danas poznajemo. Posljednja utakmica nacionalne momčadi u Maksimiru bila je Hrvatska – Crna Gora 4:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, odigrana 8. rujna 2025. godine.

Prema jesenskom kalendaru, reprezentativci će se okupiti 21. rujna u Zagrebu, ali neće se ni pripremati ovdje, nego u Rijeci, te odande 25. rujna letjeti u Prag, a potom iz Praga u Sevillu.

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Još od sezone 2024./2025. u natjecanje je kao novost uvedeno četvrtfinale u Ligi A. Tako će i u nadolazećoj sezoni u nokaut-fazu ići prvoplasirane i drugoplasirane momčadi, što znači da osam reprezentacija ostaje u igri za naslov na proljeće 2027. Četvrtfinalni dvoboji igrat će se na dvije utakmice (kod kuće i u gostima) u ožujku 2027.

Pobjednici skupina imat će prednost domaćeg terena u uzvratu protiv drugoplasiranih iz drugih skupina. Četiri pobjednika tih dvoboja idu na završni turnir, Final Four, koji se održava u lipnju 2027.