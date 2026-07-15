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Slaven Bilić i HNL

Hoće li Bilić među vatrene pozvati 32-godišnjaka kojega Dalić nije želio? Sigurno će opet biti rasprava je li potreban

Autor
Tomislav Dasović
15.07.2026.
u 14:00

Mišić je tu, imao je vrlo solidnu sezonu iza sebe i s 32 godine sigurno će opet biti predmet rasprava je li potreban reprezentaciji. S neizbježnim pitanjem: možete li zamisliti kako bi se Mišić nadolazeće jeseni u Ligi nacija nosio sa španjolskim vezistima Rodrijem iz Manchester Cityja i Fabianom Ruizom iz PSG-a Englezima Riceom iz Arsenala i budućim igračem Manchester Cityja Armstrongom?

Povratak Slavena Bilića na klupu A reprezentacije sa sobom donosi i izbornikov zaokret prema igračima SuperSport HNL-a. Moglo se to razaznati iz njegovih prvih medijskih istupa, u kojima je naglasio kako će prvi kriterij pri odabiru reprezentativaca biti njihova kvaliteta, a ne dob – što su mnogi zaključili kao potpuno otvaranje vrata 32-godišnjem Dinamovu kapetanu Josipu Mišiću.

Ako je to doista tako, ako Mišić doista postaje vatreni, čini se kako bi s posljednjega Dalićeva popisa – od igrača Josipova profila – mogli otpasti Jakić i Moro. Nijednoga od njih Dalić nije koristio na Svjetskom prvenstvu, ali je hvalio njihovu lojalnost i posvećenost reprezentaciji.

Ključne riječi
Slaven Bilić Josip Mišić

Komentara 3

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Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
14:26 15.07.2026.

Opet epepe...

FR
franikmarkiclo
14:14 15.07.2026.

to će bit loše za dinamo jer će dodatno opteretit mišića koji ionako igra previše utakmica.kad god mišić ne igra za dinamo ni u hnl u nije lako..a da mišić može odigrat 50 utakmica u sezoni ne bi bio u dinamu nego u mnogo jačim ligama.

Avatar Idler 3
Idler 3
14:09 15.07.2026.

U kvalifikacijama se bu teško uopće susrel s pobrojanim. More pružit solidne partije na nižoj razini i ne razmem zakaj ste se več začeli petljat Biliću vu posel ?

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