Hoće li Bilić među vatrene pozvati 32-godišnjaka kojega Dalić nije želio? Sigurno će opet biti rasprava je li potreban

Povratak Slavena Bilića na klupu A reprezentacije sa sobom donosi i izbornikov zaokret prema igračima SuperSport HNL-a. Moglo se to razaznati iz njegovih prvih medijskih istupa, u kojima je naglasio kako će prvi kriterij pri odabiru reprezentativaca biti njihova kvaliteta, a ne dob – što su mnogi zaključili kao potpuno otvaranje vrata 32-godišnjem Dinamovu kapetanu Josipu Mišiću.



Ako je to doista tako, ako Mišić doista postaje vatreni, čini se kako bi s posljednjega Dalićeva popisa – od igrača Josipova profila – mogli otpasti Jakić i Moro. Nijednoga od njih Dalić nije koristio na Svjetskom prvenstvu, ali je hvalio njihovu lojalnost i posvećenost reprezentaciji.