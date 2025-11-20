HNS predstavio novog službenog sponzora, vatreni na SP idu u skroz novom izdanju

Luksuzni brend Mackage postao je službeni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije za Svjetsko prvenstvo

2026., koje će biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Poznat po besprijekornoj izradi, vrhunskoj kvaliteti i filozofiji "Estetika koja štiti", a koja spaja dizajn i funkcionalnost, Mackage donosi novu razinu sofisticiranosti u predstavljanju "vatrenih" izvan terena.

"Oduševljen sam našim novim partnerstvom s brendom Mackage, koji savršeno objedinjuje luksuz i performanse. Drago mi je da je tako globalno relevantna modna kuća prepoznala našu reprezentaciju kao partnera. Uvjeren sam da će naši igrači izgledati izvanredno u kolekciji Mackage i veselimo se prilici da dosegnemo nove publike. Svijet nas poznaje po sjajnom nogometu i najljepšem dresu na svijetu, a vjerujem da ćemo sada ostaviti snažan dojam i izvan terena u prostoru luksuzne mode," izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

"Hrvatska je sinonim za vrhunski nogomet, a ovo partnerstvo utjelovljuje zajedničke vrijednosti brenda Mackage i Hrvatskog nogometnog saveza - težnju izvrsnosti i predanost vrhunskoj izradi. Kao osoba hrvatskog podrijetla, ovo partnerstvo za mene ima osobno i duboko značenje. Oduvijek sam se divila kako su odlučnost, kreativnost i zajedništvo Hrvatske podigli zemlju na globalnu scenu - kvalitete koje odražavaju samu bit brenda Mackage. Dijelimo ponos u izradi, preciznosti i upornosti, zbog čega ova suradnja ima jednu jako osobnu crtu", izjavila je Tanya Golešić, izvršna direktorica brenda Mackage.