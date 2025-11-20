Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
BESPRIJEKORNA IZRADA

HNS predstavio novog službenog sponzora, vatreni na SP idu u skroz novom izdanju

Slavlje nogometaša Hrvatske nakon pobjede nad Farskim otocima i plasmana na Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
20.11.2025.
u 18:11

Poznat po besprijekornoj izradi, vrhunskoj kvaliteti i filozofiji "Estetika koja štiti", a koja spaja dizajn i funkcionalnost, Mackage donosi novu razinu sofisticiranosti u predstavljanju "vatrenih" izvan terena

Luksuzni brend Mackage postao je službeni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije za Svjetsko prvenstvo
2026., koje će biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Poznat po besprijekornoj izradi, vrhunskoj kvaliteti i filozofiji "Estetika koja štiti", a koja spaja dizajn i funkcionalnost, Mackage donosi novu razinu sofisticiranosti u predstavljanju "vatrenih" izvan terena.

"Oduševljen sam našim novim partnerstvom s brendom Mackage, koji savršeno objedinjuje luksuz i performanse. Drago mi je da je tako globalno relevantna modna kuća prepoznala našu reprezentaciju kao partnera. Uvjeren sam da će naši igrači izgledati izvanredno u kolekciji Mackage i veselimo se prilici da dosegnemo nove publike. Svijet nas poznaje po sjajnom nogometu i najljepšem dresu na svijetu, a vjerujem da ćemo sada ostaviti snažan dojam i izvan terena u prostoru luksuzne mode," izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

"Hrvatska je sinonim za vrhunski nogomet, a ovo partnerstvo utjelovljuje zajedničke vrijednosti brenda Mackage i Hrvatskog nogometnog saveza - težnju izvrsnosti i predanost vrhunskoj izradi. Kao osoba hrvatskog podrijetla, ovo partnerstvo za mene ima osobno i duboko značenje. Oduvijek sam se divila kako su odlučnost, kreativnost i zajedništvo Hrvatske podigli zemlju na globalnu scenu - kvalitete koje odražavaju samu bit brenda Mackage. Dijelimo ponos u izradi, preciznosti i upornosti, zbog čega ova suradnja ima jednu jako osobnu crtu", izjavila je Tanya Golešić, izvršna direktorica brenda Mackage.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!
Ključne riječi
SP 2026. Marijan Kustić Hrvatski nogometni savez HNS

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Hrvatska
SIGURNA 23 IMENA

Koga će Dalić voditi na SP? Trojica od ovih šest sjajnih vatrenih će izvisiti i neće putovati

Da se danas radi lista igrača za Svjetsko prvenstvo – pod uvjetom da su svi zdravi – na njoj bi sigurno bili Vlašić i Musa, dok bi se Luka Sučić i Martin Baturina, koji su sudjelovali na Euru 2024., vjerojatno teško ukrcali na taj let. Njihove šanse u ovom trenutku nisu osobite i pred njima je pola godine mukotrpnog dokazivanja. Ne Daliću, nego svojim klupskim trenerima.

Učitaj još

Kupnja