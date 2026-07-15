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KAKAV RASPORED

Slavena Bilića čeka pakao, ni jednog hrvatskog izbornika ovo nije dočekalo

Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Autor
Tomislav Dasović
15.07.2026.
u 09:35

Ovo je najteži raspored koji je ikad imao neki izbornik pri preuzimanju dužnosti u hrvatskoj reprezentaciji, a ujedno i drugi najzahtjevniji raspored koji je ikada imao neki hrvatski izbornik.

Uefina Liga nacija nadolazeće jeseni ulazi u svoje peto izdanje s velikim, korjenitim promjenama. Grupna faza počet će u rujnu 2026. i trajat će do studenog, a specifičnost će biti produljeni prvi prozor od 24. rujna do 6. listopada, unutar kojeg će momčadi odigrati čak četiri utakmice. Završni turnir, na kojem će se četiri najbolje momčadi boriti za naslov prvaka, na rasporedu je u lipnju 2027.

Ždrijeb u Bruxellesu donio je niz atraktivnih dvoboja, a Hrvatskoj je dodijelio jednu od najtežih skupina. Vatreni će u Skupini A3 Lige A snage odmjeriti s velikanima Španjolskom i Engleskom te s autsajderom Češkom.

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Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije
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Ništa manje uzbudljivo neće biti ni drugdje. Skupina A1 spojila je Francusku, Italiju, Belgiju i Tursku, dok će u Skupini A2 igrati Njemačka, Nizozemska, Srbija i Grčka. Branitelj naslova Portugal smješten je u Skupinu A4 s Danskom, Norveškom i Walesom.

Ono što se za novog izbornika Hrvatske Slavena Bilića čini osobito izazovnim čak su četiri utakmice u razdoblju od samo jedanaest dana: 26. rujna s Češkom u Pragu, 29. rujna sa Španjolskom u Sevilli, 3. listopada s Engleskom u Rijeci (bez gledatelja), te 6. listopada sa Španjolskom u Splitu. Tako će za studeni ostati još dvije utakmice: susret između Engleske i Hrvatske u Londonu (12. 11.) i Hrvatske i Češke u Osijeku (15. 11.).

Ovo je najteži raspored koji je ikad imao neki izbornik pri preuzimanju dužnosti u hrvatskoj reprezentaciji, a ujedno i drugi najzahtjevniji raspored koji je ikada imao neki hrvatski izbornik. Zlatko Dalić je, primjerice, s Hrvatskom između 3. i 13. lipnja 2022. godine odigrao četiri utakmice, u kojima je, među ostalim, svladao Francusku i Dansku. Potom je širom otvorio vrata plasmana na Final Four, koji je bio potvrdio u rujnu iste godine.

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Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Slaven Bilić

Komentara 4

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Avatar Navijač
Navijač
10:02 15.07.2026.

To mo već tražite opravdanje za loše rezultate.

ŠS
Štap sa glavom
09:55 15.07.2026.

Novi izbornik izjavio je kako mu Liga nacija baš nije prioritet.

BP
Besposlen pop
09:57 15.07.2026.

Idem na neke od tih gostujućih utakmica I bit će mi zadovoljstvo vidjeti Bilića na klupi izabrane vrste. Zapravo, bilo koga umjesto “fud.balera” Veleža iz doba najveće agresije na RH na čelu repStacije

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