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NJEMAČKA NIJE MEĐU TOP 10

Hrvatska pala na Fifinoj ljestvici, evo koji smo nakon ispadanja od Portugala na SP-u

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
1/8
VL
Autor
Hina
20.07.2026.
u 19:05

Njemačka je ispala iz 10 najboljih i pala na 12. mjesto, jedno mjesto ispred Hrvatske. Italija, koja se nije uspjela kvalificirati za Svjetsko prvenstvo, pala je na 15. mjesto.

Hrvatska nogometna reprezentacija pala je na novoj ljestvici Međunarodne nogometne federacije (FIFA) za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta.

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) objavila je novu ljestvicu na kojoj je došlo do promjene na vrhu. Pobjednici Svjetskog prvenstva, Španjolci vratili su se na vrh ljestvice, dok je Argentina pala na drugo mjesto.

Francuska i Engleska ostaju na trećem i četvrtom mjestu, unatoč tome što je "Gordi Albion" u susretu za broncu porazio "Les Bleuse".

Brazil se popeo na peto mjesto, dok je Maroko skočio na šestu poziciju, što je najbolji plasman u povijesti ove zemlje.

Portugal je pao za dva mjesta, sada je sedmi, Belgija je osma zamijenivši mjesto s Nizozemskom, koja je deveta. Meksiko se popeo za četiri mjesta i probio se među 10 najboljih

Njemačka je ispala iz 10 najboljih i pala na 12. mjesto, jedno mjesto ispred Hrvatske. Italija, koja se nije uspjela kvalificirati za Svjetsko prvenstvo, pala je na 15. mjesto.

Norveška je ostvarila najveći napredak, skočivši za 12 mjesta na 19. mjesto nakon što je ušla u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.

LJESTVICA:
1. (2) Španjolska  1995.88
2. (1) Argentina   1970.37
3. (3) Francuska   1948.97
4. (4) Engleska    1922.83
5. (6) Brazil      1804.92
6. (7) Maroko      1803.99
7. (5) Portugal    1787.85
8. (9) Belgija     1778.36
9. (8) Nizozemska  1775.54
10. (14) Meksiko   1754.30
11. (13) Kolumbija 1739.89
12. (10) Njemačka  1726.22
13. (11) HRVATSKA  1723.05
14. (19) Švicarska 1710.88
15. (12) Italija   1704.73...

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Ključne riječi
FIFA Hrvatska reprezentacija

Komentara 2

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UJ
ujko41
19:20 20.07.2026.

FIFA je pala do dna.....

BI
billynik
19:25 20.07.2026.

Na padove ćemo se morati naviknuti s obzirom koga su doveli za izbornika.

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