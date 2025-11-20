Naši Portali
OTAC MU PREMINUO

Modrićevog idola supruga prevarila pa javno ponizila: 'Dugo sam patio, poslije toga nisam bio isti'

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
20.11.2025.
u 19:12

Ikona talijanske Rome i 'princ Rima' rekao je kako je proživljavao teške životne trenutke

Slavni bivši talijanski nogometni reprezentativac Francesco Totti otkrio je neke od srceparajućih detalja iz svog privatnog života.  Svjetski prvak s Italijom 2006. godine u Njemačkoj, koji je cijelu karijeru proveo u Romi, bio je 17 godina u braku s Ilary Blasi. Otkrio je kako je došlo do razvoda i koji su razlozi za to.

- Zbog koronavirusa sam ostao bez oca, a supruga nije bila sa mnom. Provjerio sam njezin mobitel, što nikad prije nisam učinio, i pronašao poruke. Nisam više mogao spavati, ništa nije bilo isto - otkrio je Talijan svojedobno za tamošnje medije. 

S bivšom suprugom ima troje djece, Christiana, Isabel i Chanel. Blasi je u međuvremenu počela izlaziti s njemačkim poduzetnikom Bastianom Müllerom. 

- Moje supruge, kad sam je najviše trebao, nije bilo. Do mene su dolazile glasine, 'Slušaj, Ilary ima drugog'. U stvarnosti ih je bilo više od jednog. Nikada to nismo učinili jedno drugome u 20 godina, a onda sam počela dobivati ​​upozorenja od raznih ljudi kojima vjerujem. Jednom sam joj pogledao na mobitel i vidio poruku od posrednika između Ilarija i treće osobe. Pisalo je 'Vidimo se u hotelu' - objasnio je Totti.

Nakon toga uplovio je u ljubavnu vezu s Naomi Bocki, a bivšu suprugu, kako je rekao, nikada nije prevario.

- Bilo je puno glasina da smo varali jedno drugo, ali nismo. Činjenica je da sam pao u depresiju... Pravio sam se da je sve u redu, ali to nisam bio ja. Izašao sam iz depresije zahvaljujući Naomi. - zaključio je Totti. 

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!
Ključne riječi
nogomet hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Francesco Totti Luka Modrić

