Modrićevog idola supruga prevarila pa javno ponizila: 'Dugo sam patio, poslije toga nisam bio isti'

Slavni bivši talijanski nogometni reprezentativac Francesco Totti otkrio je neke od srceparajućih detalja iz svog privatnog života. Svjetski prvak s Italijom 2006. godine u Njemačkoj, koji je cijelu karijeru proveo u Romi, bio je 17 godina u braku s Ilary Blasi. Otkrio je kako je došlo do razvoda i koji su razlozi za to.

- Zbog koronavirusa sam ostao bez oca, a supruga nije bila sa mnom. Provjerio sam njezin mobitel, što nikad prije nisam učinio, i pronašao poruke. Nisam više mogao spavati, ništa nije bilo isto - otkrio je Talijan svojedobno za tamošnje medije.

S bivšom suprugom ima troje djece, Christiana, Isabel i Chanel. Blasi je u međuvremenu počela izlaziti s njemačkim poduzetnikom Bastianom Müllerom.

- Moje supruge, kad sam je najviše trebao, nije bilo. Do mene su dolazile glasine, 'Slušaj, Ilary ima drugog'. U stvarnosti ih je bilo više od jednog. Nikada to nismo učinili jedno drugome u 20 godina, a onda sam počela dobivati ​​upozorenja od raznih ljudi kojima vjerujem. Jednom sam joj pogledao na mobitel i vidio poruku od posrednika između Ilarija i treće osobe. Pisalo je 'Vidimo se u hotelu' - objasnio je Totti.

Nakon toga uplovio je u ljubavnu vezu s Naomi Bocki, a bivšu suprugu, kako je rekao, nikada nije prevario.

- Bilo je puno glasina da smo varali jedno drugo, ali nismo. Činjenica je da sam pao u depresiju... Pravio sam se da je sve u redu, ali to nisam bio ja. Izašao sam iz depresije zahvaljujući Naomi. - zaključio je Totti.