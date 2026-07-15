Proslavljeni vatreni o Slavenu Biliću: Bio nam je kao prijatelj, nije bio strog

Slaven Bilić nakon 14 godina vratio se na klupu naše nogometne reprezentacije, uglavnom je dočekan vrlo pozitivno, pustimo sad one rijetke koji imaju prigovore, imali bi ih da je ustoličen bilo tko drugi, kao što su imali prigovore i na djelo i izjave dosadašnjeg izbornika Zlatka Dalića. No gotovo aklamacijom Bilić je dočekan na svom povratničkom putu, sad je sve na njemu i njegovu stožeru da sve poslože, da izaberu najbolje igrače i da s njima krenu već od rujna u Ligu nacija, u kojoj ih čekaju teške utakmice. U rujnu imaju četiri utakmice: susret s Češkom, pa dvije sa Španjolskom, potom slijedi Engleska.

On je vrhunsko rješenje

I baš nam je Engleska protiv koje je Bilić vodio našu reprezentaciju posebno draga, pobjeda u Maksimiru, a onda i u Londonu u utakmici koja nama rezultatski nije ništa značila, ali smo je odigrali pošteno i slavili s 3:2. U tim kvalifikacijama 2007. godine na Wembleyu Niko Kranjčar i Ivica Olić doveli su Hrvatsku u 2:0 vodstvo i s Eura izbacili Englesku, koja se ipak vratila pogocima Lamparda i Croucha, no onda je Mladen Petrić u 82. minuti pogodio za pobjedu naše reprezentacije.

Petrića smo dobili u Švicarskoj, gdje je imao određene poslovne obveze, i prilično je ushićeno dočekao vijest kako je Slaven Bilić ponovno izbornik naše nogometne reprezentacije.

– Mislim da je to vrhunsko rješenje za mjesto izbornika nakon odlaska Zlatka Dalića. U mojim očima Bilić je jedan od najboljih trenera koje sam imao u svojoj karijeri. I siguran sam da će i dalje uspješno voditi našu reprezentaciju – kazao nam je Mladen Petrić.

Svi bivši igrači koji su igrali pod trenerskom palicom Slavena Bilića kažu da je imao odličan odnos s igračima, prilično prijateljski, no je li znao biti i strog?

– Bilić se meni upravo zbog tog svog pristupa nama igračima posebno sviđao. Ne, nije bio strog, više nam je bio kao prijatelj, ali nam je jasno dao znanja do kuda možemo ići. Kao igrač s njim sam se super osjećao, ne samo kad je riječ o odnosu trenera i igrača, kao čovjek je vrhunski, zna te psihički dignuti, sa svakim od nas znao je pojedinačno razgovarati i to nam je svima puno značilo – veli Petrić.

Nakon što je vodio našu reprezentaciju, Bilić je u trenerskoj karijeri promijenio dosta klubova (Lokomotiv Moskva, Besiktas, West Ham, Watford, pa klubove na Bliskom istoku i u Kini), i sad je sa svojih 57 godina sigurno puno iskusniji nego što je bio kad je prvi put u karijeri, nakon Hajduka i U21 reprezentacije, u ruke dobio našu A reprezentaciju.

– Sigurno je danas iskusniji trener, ali i tada je u reprezentaciji bio super. Imali smo baš dobru momčad, bili smo dobra ekipa, imali smo i dobre rezultate, osim te proklete utakmice s Turskom u Beču. Mogli smo tada otići do kraja, ali dogodi se i takva utakmica. No Bilić je sad svakako iskusniji i to mu može samo koristiti.

Spomenuli smo njegov odnos s igračima, no kakav je bio u taktičkom smislu, koliko vas je pripremao za utakmice, za pojedine suparnike, za suparničke igrače?

– Meni je i u tom smislu bio stvarno super. Tijekom karijere imao sam puno trenera, samo u četiri godine u Hamburgu promijenio sam ih devet, ukupno u karijeri dvadesetak. I mogu vam reći da je Bilić najbolji u cijeloj mojoj karijeri. I to u svemu, kad je riječ o pripremi utakmice, taktici, kad govorimo o svakom treningu. On je već tada imao puno toga dobroga, a sad je još iskusniji nakon svega što je radio u svojoj trenerskoj karijeri – ispričao nam je danas 45-godišnji Mladen Petrić, kojeg su u karijeri i više od 500 utakmica vodili brojni veliki treneri, spomenut ćemo samo neke kao što su Andrea Stramaccioni, Sam Allardyce, Martin Jol, Thorsten Fink, Frank Arnesen, Bruno Labbadia... pa u jednoj utakmici i Jürgen Klopp u kup susretu dortmundske Borussije i Essena.

Bivši mu igrači vjeruju

Bilić je zaslužio podršku, dobio je i ovu veliku od svog bivšeg reprezentativca Mladena Petrića, no sad je na našem novom izborniku sav teret ovog lijepog, ali i teškog posla. Ušao je u njega vrlo optimistično i kad god smo razgovarali s Bilićem, on je uvijek trezveno razmišljao. Sad samo tako treba i voditi reprezentaciju. U prošlom mandatu bilo je sjajnih stvari, bilo je i loših, a na njemu je sada da poveća broj tih pozitivnih, a smanji one loše dane. Nema razloga ne vjerovati Mladenu Petriću, koji drži da je Bilić pravi izbor za Dalićeva nasljednika i da će znati s ovom reprezentacijom koračati europskim i svjetskim nogometom. Ako mu vjeruju bivši igrači koje je vodio, zašto ne bismo i mi, ali puno toga ćemo vidjeti već u rujnu, kada krene Liga nacija.