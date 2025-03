Livaković nakon čudesnog nastupa u Parizu pred transferom karijere? Tri su kluba u lovu na vatrenog

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković odradio je fantastičan posao u dva dvoboja Lige nacija protiv Francuske, no unatoč njegovim izvanrednim obranama, Hrvatska nije uspjela izboriti prolazak na final four Lige nacija. Livijeva izvedba na pariškom travnjaku bila je na najvišoj razini, ali ni to nije bilo dovoljno za pobjedu nad aktualnim svjetskim doprvacima koji su nakon izvođenja jedanaesteraca osigurali plasman dalje.

Njegova budućnost zbog sjajnih obrana trenutačno nije sigurna u Fenerbahceu jer su ga iz istanbulskog kluba odlučili staviti na transfer listu. Prema turskim medijima, José Mourinho ne vidi Livakovića u dugoročnim planovima, što znači da bi Livaković mogao napustiti Tursku već ovog ljeta.

Shodno tome, otvara mu se prilika za nastavak karijere u jednom od najjačih europskih liga. Prema informacijama koje je podijelio ugledni turski novinar Ekrem Konur, čak tri kluba iz engleskog Premiershipa i talijanske Serie A zainteresirana su za dovođenje golmana vatrenih.

Iako konkretni klubovi još nisu otkriveni, vjerujemo kako su u pitanju ugledna imena koja nastupaju u europskim natjecanjima, pa tako Livaković ima dosta opcija.