Livaković dobio veliko priznanje: Vratar Hrvatske našao se na popisu najboljih nogometaša svijeta

Golman zagrebačkog Dinama i hrvatske reprezentacije Dominik Livaković oduševio je svijet izvedbama na svjetskom prvenstvu u Kataru i jedan je od najzaslužnijih što su vatreni osvojili brončanu medalju. Livaković je sada dobio novu potvrdu svoje kvalitete, ugledni britanski medij The Guardian uvrstio ga je na popis 100 najboljih igrača u 2023. godini.

Prestižnu listu birala su poznata nogometna imena poput bivšeg desnog beka Intera i Brazila Maicona te legendarnog turskog trenera Fatiha Terima. Iza Livakovića ostala su imena poput Manuela Neuera, Nicolasa Otamendija, Leroya Sanea, Thiaga Silve, Aleksandra Mitrovića i Huga Llorisa.

Vatreni se našao na 71. mjestu ovog popisa, a Guardian je objavio tek 30 imena koja se nalaze na dnu popisa. Zagrebački Dinamo pohvalio se dostignućem svog vratara na društvenim mrežama.

21.01.2023., stadion Maksimir, Zagreb - SuperSport HNL, 18. kolo, GNK Dinamo Zagreb - HNK Gorica. Dominik Livakovic

