Livaja nije opravdao status prvog napadača. Jasno je s kim će Dalić protiv Turske

Hrvatska reprezentacija neočekivanim je kiksom u utakmici s Velšanima na Poljudu (1:1) startala u kvalifikacije za Europsko prvenstvo, te tako ponovila staru boljku: ona, naime, sada već treći put u prvoj utakmici nakon osvajanja svjetske medalje nije ostvarila pobjedu. Tako je Wales u Splitu dobio neočekivan poklon, a pjesma čak tisuću i pol njihovih navijača dugo je kroz prohladnu splitsku noć odjekivala poljudskom školjkom.

Livaja potpuno bezopasan

Velšani, ovako oslabljeni i izranjavani, iskazali su u Splitu nevjerojatnu srčanost, borbenost i upornost, do zadnje sekunde vjerujući u pozitivan ishod. Na žalost, takav pristup kod naših je igrača izostao, ili su samo smatrali kako im od ovakvoga suparnika, bez ijednoga klasnoga igrača, ne prijeti nikakva opasnost. O kako pogrešno i pogubno!

Bila je ovo doista neobična utakmica u kojoj se činilo kako će Hrvatska rutinski upisati tri boda, budući da je stvari držala pod kontrolom. Vezni red držao je stabilnost i posjed, obrana nije curila, ali – sada kada nam je pobjeda iscurila kao pijesak kroz prste – opet dolazimo do iste dijagnoze koju postavljamo već godinama: napad nije obavio posao kako treba.

Pod broj 1, Marko Livaja nije opravdao povjerenje i status prvoga napadača. Zabrinjavajuće je da Marko nije sudjelovao niti u jednoj opasnijoj akciji i kreaciji, niti jednom zaprijetio velškome vrataru. Ovo jednostavno nije bio njegov dan, pa i da se nije ozlijedio u drugom poluvremenu, Livaja je prokockao svoju šansu i sam je sebe eliminirao iz utakmice s Turskom.

Andrej Kramarić postigao je svoj 23. pogodak za reprezentaciju i tako se izjednačio s Lukom Modrićem. Kramarić je istodobno bio i naš najraspoloženiji igrač pred velškim golom, a osim situacije u kojoj je morao poslužiti Perišića, koji bi bio u čistoj gol-situaciji, jedan Kramarićev šut vrhunski je obranio raspoloženi vratar Walesa Ward. Takav, raspoloženi, razigrani Kramarić nam je potreban, ali on treba i jaču logističku podršku. Prije svih od isturenoga suigrača. Na utakmici s Velšanima dobili smo saznanje kako to nije Marko Livaja, pa će izbornik u utorak u Bursi zacijelo pokušati s Petrom Musom. Drugoga izbora zapravo nema, jer Petković cijeli tjedan nije trenirao, a zna se kako Kramarić baš nije ljubitelj pozicije središnjega napadača, jer ga ona limitira.

- Bio je to šok. Nekad izgubiš, nekad dobiješ, nekad primiš, nekad zabiješ, tako je to u životu. Imali smo svoje prilike, mogli smo zabiti i drugi gol, ali primili smo gol iz onoga što smo znali da je najopasnije, a to su prekidi za koje smo se pripremali. Imali smo takve situacije nekoliko puta tijekom utakmice. Znali smo da je aut opasniji od kornera. Bio je to šok za sve – kazao je izbornik Zlatko Dalić neposredno nakon utakmice, pa nastavio:

- Uvijek u kvalifikacije startamo s lošim rezultatom. Livaja? Pao je na leđa i osjetio bol. Vidjet ćemo što će s njim biti. Ne moramo stvarati pritisak nakon ovoga, kvalifikacije dugo traju. Moramo na kraju biti prvi ili drugi i to je to.

Naravno da reprezentaciji pritisak nije potreban, ali ona ga naprosto ne može izbjeći jer se od osvajača dvije svjetske medalje na zadnja dva SP-a očekuje da se glatko plasira na Europsko prvenstvo. A prilike o kojima govori Dalić nisu samo Kramarićev šut, nego i jedan izvrstan Modrićev (i opet obrana Warda), te kolosalan promašaj Matea Kovačića. Igrač njegove klase, iako nije vičan golgeterstvu, iz onako čiste situacije jednostavno nije smio promašiti.

Posebno poglavlje ove priče je Luka Modrić, igrač nepresušne energije i voljnoga momenta, čiji angažman naprosto vuče sve ostale suigrače. Upravo zbog tog silnoga Lukinoga truda ovaj mršavi nam još teže pada. Jednostavno, Luka Modrić svojim je pristupom zaslužio da s travnjaka ode kao pobjednik. Ovako je, na žalost, s klupe gledao onaj propuh u našoj obrani i neobuzdano slavlje Velšana.

Hrvatska je imala posjed lopte od 63 posto, čak 45 napada, nasuprot velških 18, u kornerima je bilo 7:1 za Hrvatsku, u ukupnom broju šuteva 19:4, u broju kompletiranih pasova čak 311:107 za Hrvatsku.

Turci krenuli pobjedom

Naša reprezentacija danas je odradila relaksacijski trening na Poljudu, a u Bursu leti u ponedjeljak, gdje će u utorak pred 40 tisuća temperamentnih Turaka nastupiti u drugoj utakmici ovoga ciklusa. Turska će Hrvatsku dočekati s tri boda, nakon pobjede nad Armenijom u Erevanu 2:1. Turke je predvodila zvijezda Intera Hakan Calhanoglou, a strijelci su bili Kokcü u 34. i Aktürkoglu u 64. minuti. Turci su na teškom gostovanju smogli snage za preokret budući da su od 10. minute bili u rezultatskom zaostatku 0:1 nakon autogola Kabaka. Tursku reprezentaciju s klupe vodi izbornik Nijemac Stefan Kuntz.