Livaja daleko najbolji u ligi? Pogledajte strašne ocjene Hajdukovca u kultnoj Fifi

Sezona Marka Livaje u Prvoj HNL nije samo prepoznata u hrvatskim nogometnim okvirima, nego i u svjetskim okvirima sportskih videoigara. Hajdukova desetka je u najpopularnijoj nogometnoj videoigri na svijetu (Fifa) dobila veliko priznanje za najboljeg igrača prve HNL, priznanja koje je oduševilo i 'gamere'.

Kao što je običaj svake godine, Fifa na kraju nacionalnih prenstava predstavlja svoje TOTS kartice (Team of the season, u prijevodu, momčad sezone). Za svaku od najjačih pet liga svijeta izbacuju po cijeli sastav, dok za ostale lige svijeta izbacuju zajedničku momčad, te pri tome većinom iz svake lige biraju po jednog igrača.

Star power from even more of the world's top leagues 🌏💫



Introducing the #FIFA22 Rest of World Team of the Season. #FUT #TOTS pic.twitter.com/5dzd5oj3se