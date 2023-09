Litavci senzacionalno svladali SAD i izborili četvrtfinale sa Srbijom

Košarkaši Litve svladali su favoriziranu američku reprezentaciju sa 110-104 i tako osvojili prvo mjesto u skupini J na Svjetskom prvenstvu te će u četvrtfinalu igrati protiv reprezentacije Srbije, dok će američki košarkaši za mjesto u polufinalu igrati protiv Italije.

Sjajnu su utakmicu odigrali izabranici Kazysa Maksvytisa, koji su već na kraju prve četvrtine imali prednost od 19 koševa (31-12), a potom još nekoliko puta vodili i s 21 razlike. Amerikanci su imali dvaput vodstvo na početku utakmice (2-0, 4-2), dok je ostatak dvoboja prošao u znaku litavskih košarkaša, iako su izabranici Stevea Kerra na početku treće četvrtine napravili 15-2 i došli na samo četiri koša zaostatka.

To je ujedno i najmanji zaostatak do kojeg su stigli. Posljednju priliku za preokret Amerikanci su dobili u samoj završnici, kad su presingom uspjeli u nekoliko navrata natjerati Litavce na pogrešna dodavanja. Jedno od takvih je bilo i pri vodstvu 108-104, koje je dalo priliku Amerikancima da pogođenom tricom dođu na samo poena zaostatka. No, lopta je ostala na obruču, a u protunapadu su Litavci položili za konačnih 110-104.

Litavski reprezentativci su otvorili utakmicu pogodivši prvih devet šuteva za tricu, što im je dalo veliku prednost u prvom poluvremenu. No, kad ih je u nastavku stao šut, proradio je njihov skok. Imali su 43 skoka, od čega 18 napadačkih, a američka reprezentacija je uhvatila svega 27 odbijenih lopti.

U ujednačenoj litavskoj reprezentaciji sedmorica košarkaša su završila s dvoznamenkastim brojem koševa. Vaidas Kariniauskas je ubacio 15 poena, a Mindaugas Kuzminskas 14. Jonas Valančiunas je imao 12 poena i sedam skokova, a po 11 koševa su postigli Tomas Dimsa, Ignas Brazdeikis i Tadas Sedekerskis, koji je uz to imao i 11 skokova.

Uvjerljivo najbolji strijelac utakmice bio je Anthony Edwards s 35 koševa, dok su Jalen Brunson i Mikas Bridges postigli po 14.

Litavcima je ovo treća pobjeda nad američkom reprezentacijom na velikim natjecanjima. To im je u prošlosti dvaput uspjelo u Grčkoj, 1998. na Svjetskom prvenstvu u Pireju te 2004. na Olimpijskim igrama u Ateni.

U utorak će se Amerikanci za ovaj poraz imati priliku iskupiti u četvrtfinalu protiv Italije, dok će Litva pokušati nastaviti svoj niz bez poraza u dvoboju protiv Srbije, koji će pobjednicima donijeti plasman u polufinale.