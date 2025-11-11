Naši Portali
'NEIZMJERNO SRETAN'

Lionel Messi se vratio na Camp Nou: 'Mjesto koje nedostaje mojoj duši'

SPORTS-SOC-INTERMIAMI-MESSI-INJURY-UPDATE-MI
MATIAS J. OCNER
VL
Autor
Hina
11.11.2025.
u 09:21

Messi je 2021. morao napustiti voljeni klub, zbog financijskih problema u koje je Barcelona dospijela, pa je nakon 20 godina otišao s Camp Noua i obukao dres Paris Saint-Germaina.

Proslavljeni 38-godišnji argentinski nogometaš i bivši igrač Barcelone Lionel Messi u nedjelju se iznenada pojavio na stadionu Camp Nou, koji je u procesu obnove, a tijekom ovog mjeseca bi ponovno trebao primiti Barcelonine navijače na javnom treningu prve momčadi. 

Messi je 2021. morao napustiti voljeni klub, zbog financijskih problema u koje je Barcelona dospijela, pa je nakon 20 godina otišao s Camp Noua i obukao dres Paris Saint-Germaina. U to doba su zbog epidemije Covida-19 na snazi bile posebne mjere te je Messi otišao bez oproštaja s Barceloninim navijačima.

Kapetan argentinske reprezentacije je iskoristio okupljanje izabrane vrste, koja će u petak u španjolskom gradu Alicanteu odigrati prijateljsku utakmicu protiv Angole, za kratkotrajni povratak u Barcelonu i na Camp Nou, s čijeg je travnjaka objavio fotografiju na Instagramu, a u popratnom tekstu napisao:

"Sinoć sam se vratio na mjesto koje nedostaje mojoj duši. Mjesto na kojem sam bio neizmjerno radostan, na kojem ste me vi tisuću puta učinili najsretnijim čovjekom na svijetu. Nadam se da ću se jednog dana vratiti, ali ne samo da se oprostim kao igrač, što nisam uspio učiniti..."   

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu

Barcelona Lionel Messi

