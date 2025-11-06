Naši Portali
'ODAKLE TI?'

VIDEO Susreo Messijevu ženu i nije imao pojma tko je ona, svi se smiju onome što ju je pitao

Na snimci se vidi Antonelina kratka zbunjenost, a situaciju joj objašnjava prijateljica. Unatoč neočekivanoj situaciji, Antonela je ostala potpuno smirena i pristojna te je dopustila Tamiru da snimi sat. Riječ je o modelu Tiffany Rope brenda Tiffany & Co., procijenjene vrijednosti oko 20 tisuća eura.

Antonela Roccuzzo, supruga nogometne zvijezde Lionela Messija, inače vrlo povučena i udaljena od javnosti, našla se u središtu zanimanja nakon što je na društvenim mrežama osvanuo video u kojem joj prilazi popularni influencer. Međutim, nije znao s kim razgovara.

Sve se dogodilo u Miamiju, gdje je influencer Ziv Tamir, poznat po snimkama u kojima zaustavlja prolaznike i raspituje se o njihovu nakitu, primijetio luksuzni sat na Antonelinoj ruci. Ne znajući da stoji pred Messijevom suprugom, Tamir joj je prišao kako bi doznao više o modelu koji nosi.

Na snimci se vidi Antonelina kratka zbunjenost, a situaciju joj objašnjava prijateljica. Unatoč neočekivanoj situaciji, Antonela je ostala potpuno smirena i pristojna te je dopustila Tamiru da snimi sat. Riječ je o modelu Tiffany Rope brenda Tiffany & Co., procijenjene vrijednosti oko 20 tisuća eura.

Video je brzo postao hit na TikToku, a Tamir se našao na udaru kritika korisnika koji su mu u komentarima otkrili da je razgovarao sa suprugom jednog od najboljih nogometaša svih vremena. Tijekom razgovora influencer ju je čak upitao čime se bavi i kako si može priuštiti tako skup sat. Antonela je pitanje elegantno ignorirala, zadržavši pritom svoj uobičajeni miran i ljubazan nastup. Inače, Messi i Roccuzzo su u braku od 2017. godine i imaju tri sina.

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata

Ključne riječi
Lionel Messi Antonela Roccuzzo

Kupnja