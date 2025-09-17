Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
PONUĐENA MU BORBA?

Lennox Lewis komentirao Filipa Hrgovića, smatra da bi bio sjajan test

Zagreb: Boksač Filip Hrgović
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
17.09.2025.
u 22:08

Bivši svjetski prvak teške kategorije Lennox Lewis je ovih dana u razgovoru za BoxNation istaknuo kako bi Filip Hrgović bio savršen test za mladog Mosesa Itaumu.

Boksački promotor Frank Warren je prošli tjedan potvrdio kako je Filipu Hrgoviću ponuđena borba protiv mlade zvijezde Mosesa Itaume, ali nije dobio odgovor.

– Postoje dva načina da borbu odbijete. Ili ćete reći da ne želite taj meč ili ćete za nju zatražiti milijardu funti – kazao je Frank Warren, prenosi Croring.

Mosesov povratak u ring je najavljen za 13. prosinca u Manchesteru i pitanje je može li se najbolji hrvatski boksač do tada dobro pripremiti. Naravno, vrlo je važno i koliki bi financijski dio kolača pripao Filipu.

Hrgović je posljednji meč imao prije mjesec dana kada je na priredbi u Rijadu jednoglasnom odlukom sudaca svladao Britanca Davida Adeleyea.

No Hrga je u tom meču, kao i dvije prethodne borbe, zadobio ozbiljnu posjekotinu iznad oka i očito ima ozbiljan problem s arkadama. Trebat će mu više vremena da taj problem riješi.

Mnogi i dalje smatraju kako bi najbolji hrvatski boksač bio pravi protivnik 20-godišnjoj britanskoj zvijezdi.

Bivši svjetski prvak teške kategorije Lennox Lewis je ovih dana u razgovoru za BoxNation istaknuo kako bi Filip Hrgović bio savršen test za mladog Mosesa Itaumu.

– Oh, definitivno, Hrgović bi bio dobar test. Primjećujete kako mnogi vole boksati protiv njega da vide koliko su izdržljivi. A Hrgović je nekoliko rundi jako dobar i sjajan test za svakog borca – kazao je Lennox Lewis, te smatra kako Itauma još nije spreman za Agita Kabayela, Josepha Parkera ili Oleksandra Usika, te dao je savjet mladoj zvijezdi:

– Budućnost je svijetla, ali mora polako, nema žurbe.

Dalić i vatreni presudili Prosinečkom, dobio je otkaz nakon teškog poraza od Hrvatske
Ključne riječi
Filip Hrgović Lennox Lewis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još