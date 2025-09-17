Lennox Lewis komentirao Filipa Hrgovića, smatra da bi bio sjajan test

Boksački promotor Frank Warren je prošli tjedan potvrdio kako je Filipu Hrgoviću ponuđena borba protiv mlade zvijezde Mosesa Itaume, ali nije dobio odgovor.

– Postoje dva načina da borbu odbijete. Ili ćete reći da ne želite taj meč ili ćete za nju zatražiti milijardu funti – kazao je Frank Warren, prenosi Croring.

Mosesov povratak u ring je najavljen za 13. prosinca u Manchesteru i pitanje je može li se najbolji hrvatski boksač do tada dobro pripremiti. Naravno, vrlo je važno i koliki bi financijski dio kolača pripao Filipu.

Hrgović je posljednji meč imao prije mjesec dana kada je na priredbi u Rijadu jednoglasnom odlukom sudaca svladao Britanca Davida Adeleyea.

No Hrga je u tom meču, kao i dvije prethodne borbe, zadobio ozbiljnu posjekotinu iznad oka i očito ima ozbiljan problem s arkadama. Trebat će mu više vremena da taj problem riješi.

Mnogi i dalje smatraju kako bi najbolji hrvatski boksač bio pravi protivnik 20-godišnjoj britanskoj zvijezdi.

Bivši svjetski prvak teške kategorije Lennox Lewis je ovih dana u razgovoru za BoxNation istaknuo kako bi Filip Hrgović bio savršen test za mladog Mosesa Itaumu.

– Oh, definitivno, Hrgović bi bio dobar test. Primjećujete kako mnogi vole boksati protiv njega da vide koliko su izdržljivi. A Hrgović je nekoliko rundi jako dobar i sjajan test za svakog borca – kazao je Lennox Lewis, te smatra kako Itauma još nije spreman za Agita Kabayela, Josepha Parkera ili Oleksandra Usika, te dao je savjet mladoj zvijezdi:

– Budućnost je svijetla, ali mora polako, nema žurbe.