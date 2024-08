Legendu kojoj se divi cijeli svijet supruga prevarila s mlađim, a onda ga je žestoko ponizila

Legendarni talijanski veznjak Francesco Totti (47) iza sebe ima veliku nogometnu karijeru, a svijet mu se divi i zbog toga što je bio lojalan samo jednom klubu. Iako je imao ponude brojnih europskih velikana, Totti je cijeli život igrao za Romu što je raritet u vrhunskom nogometu.

Nažalost, o Tottiju se danas najviše piše zbog skandala nakon što je saznao da ga supruga Ilary Blasi vara s mlađim muškarcem. To je dovelo do raspada njihovog braka nakon što su zajedno bili 20 godina. Nakon što je Totti doznao za aferu tražio je od Ilary da napusti njihovu kuću što je ona i učinila. No, pri tom je sa sobom odnijela bogatu kolekciju Rolex satova koji vrijede pravo bogatstvo i odbila ih vratiti.

Poručila mu je da će mu ih vratiti tek kada se dogovore što će od imovine njoj pripasti i koliku će alimentaciju dobivati. Traži 30 tisuća eura mjesečno na što Totti ni u ludilu ne želi pristati jer smatra da je ona kriva za razvod i da nema pravo postavljati uvjete.

Totti joj na to nije ostao dužan te je iz kuće pokupio sve njene skupocjene torbice koje navodno vrijede više od 100 tisuća eura. Predložio je da on njoj vrati torbice, a ona njemu satove, no Ilary na to ne pristaje. Čeka brakorazvodnu parnicu i namjerava prodati Rolexe ako ne dobije dovoljno novca od razvoda.

Da stvar bude tužnija, Ilary Blasi je legendu Rome ponizila pred cijelim svijetom. Naime, na Instagramu je objavila video u kojem je ismijala priču sa satovima. Snimila se ispred Rolexove trgovine u Rimu i cinično namignula. Totti kaže da je sve krenulo nakon što je pregledao suprugin mobitel. A upravo tada mu je preminuo otac.

- Zbog koronavirusa sam ostao bez oca, a supruga nije bila sa mnom. Provjerio sam njezin mobitel, što nikad prije nisam učinio, i pronašao poruke. Nisam više mogao spavati, ništa nije bilo isto - otkrio je Talijan svojedobno za tamošnje medije.

S bivšom suprugom ima troje djece, Christiana, Isabel i Chanel.

- Moje supruge, kad sam je najviše trebao, nije bilo. Do mene su dolazile glasine, 'Slušaj, Ilary ima drugog'. U stvarnosti ih je bilo više od jednog. Nikada to nismo učinili jedno drugome u 20 godina, a onda sam počela dobivati ​​upozorenja od raznih ljudi kojima vjerujem. Jednom sam joj pogledao na mobitel i vidio poruku od posrednika između Ilarija i treće osobe. Pisalo je 'Vidimo se u hotelu' - objasnio je Totti.

Nakon toga uplovio je u ljubavnu vezu s Naomi Bocki, a bivšu suprugu, kako je rekao, nikada nije prevario.

- Bilo je puno glasina da smo varali jedno drugo, ali nismo. Činjenica je da sam pao u depresiju... Pravio sam se da je sve u redu, ali to nisam bio ja. Izašao sam iz depresije zahvaljujući Naomi - zaključio je Totti.