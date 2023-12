Teške optužbe na račun legende: 'Ponizio me kao ženu i majku. Bio je ljubomoran, a mene su napadali'

Razvod legendarnog kapetana Rome i bivšeg talijanskog nogometaša Francesca Tottija, bio je posljednjih godinu dana glavna tema talijanskih medija. Sijevale su brojne optužbe na račun njegove bivše supruge, talijanske voditeljice i manekenke Ilaryje Blasi. No, nakon mjeseci šutnje, ona je odlučila progovoriti o svemu.

GALERIJA Totti otvorio dušu: Supruga me varala i nije bila uz mene kada je otac umro

U razgovoru za talijanski emisiju Verissimo, Blasi se osvrnula na optužbe za nevjeru i ljubomoru koje su bile glavni razlog razvoda slavnog para.

- Francesco je uvijek bio ljubomoran na mene. Njegova ljubomora nije bila ništa novo - rekla je Blasy.

- Nije mi priznao prijevaru i rekla sam: ‘Dosta je! Sve znam!‘. Na kraju je ipak priznao odnos s Noemi Bocchi, ali je rekao da nije riječ o ozbiljnoj vezi. Nisam mogla vjerovati da čovjek koji je bio uz mene 20 godina, koji je govorio da me voli, koji se kleo da ne može živjeti bez mene, može tako nešto napraviti. Osjećala sam se kao budala. Osjećala sam gađenje i bijes - izjavila je Ilary i dodala:

VEZANI ČLANCI:

- Ponizio me kao ženu i majku. U cijeloj prići su novinari napali mene. Bio je šampion, najviše me boljelo što me nitko ne razumije. Nisam znala da je takav. Udala sam se za njega iz ljubavi, a ne zbog novca. Uvijek sam to pokazivala.