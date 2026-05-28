Slom svjetskog broja jedan: Sinnerov san o Career Grand Slamu srušen u pariškoj vrućini

Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner niti ove godine neće osvojiti Roland Garros, jedini "grand slam" turnir koji u još nedostaje u karijeri, on je u 2. kolu izgubio od Argentinca Juana Manuela Cerundola nakon što je dobio prva dva seta te vodio sa 5-1 u trećem. No, tada se dogodio slom. Tijelo koje ga je nosilo kroz nevjerojatan niz od trideset uzastopnih pobjeda odjednom je otkazalo poslušnost. U uvjetima velike sparine i vrućine koja je pritiskala Pariz, Talijan je počeo osjećati vrtoglavicu i mučninu. Njegovi su udarci izgubili na oštrini, kretanje je postalo tromo, a lice mu je poprimilo izraz iscrpljenosti i nevjerice. Nakon što je izgubio servis pri vodstvu 5:2, Sinner je zatražio liječničku pomoć. Legenda američkog tenisa i komentator Jim Courier nije štedio riječi:

- Ovo je apsolutna besmislica... Nije pošteno prema Cerundolu. Ovo nije ozljeda, ovo su očito grčevi.

Iako se vratio, Sinner više nije bio isti igrač. Izgubio je petnaest poena zaredom, a potom i nevjerojatnih 17 od posljednjih 12 gemova. Argentinac, svjestan prilike koja mu se ukazala, dovršio je jedan od najvećih preokreta u povijesti turnira. Konačni rezultat, 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1, odjeknuo je teniskim svijetom poput bombe, označivši ne samo kraj Sinnerovog pohoda u Parizu, već i prekid jedne od najdominantnijih serija u modernom tenisu.

Naime, Sinner je u Pariz stigao na krilima nevjerojatne sezone. Osvojio je svih pet ATP Masters 1000 turnira - Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid i Rim, čime je postao tek drugi i najmlađi igrač u povijesti, nakon Novaka Đokovića, koji je kompletirao "Career Golden Masters". Njegov niz od 30 pobjeda svrstao ga je uz bok legendama poput Đokovića, Rogera Federera i Rafaela Nadala kao jedinog tenisača u ovom stoljeću s takvim postignućem. Roland Garros 2026. trebao je biti kruna sezone, trenutak u kojem će se pridružiti ekskluzivnom klubu osvajača sva četiri Grand Slama. Umjesto slavlja, Sinner je napustio teren pognute glave

Za Sinnera, pariška zemlja postala je pozornica njegovih najtežih poraza i najvećih razočaranja. Ovo nije prvi put da je napustio Roland Garros slomljenog srca. Godinu dana ranije, 2025., doživio je vjerojatno najteži poraz u karijeri, izgubivši epsko finale od svog najvećeg rivala, Carlosa Alcaraza, u najdužem finalu u povijesti turnira. Vodio je s 2-0 u setovima i imao tri meč lopte, no Alcaraz se vratio iz ponora i nakon pet sati i 29 minuta slavio u pet setova. Godinu prije toga, 2024., Alcaraz ga je zaustavio u polufinalu, također u pet dramatičnih setova.

Put prema ovogodišnjem trofeju činio se otvorenijim no ikad. Njegov najveći rival i dvostruki branitelj naslova, Carlos Alcaraz, morao je otkazati nastup zbog ozljede zgloba. Analitičari i kladionice proglasili su ga najvećim favoritom uoči nekog Grand Slama još od dana najveće dominacije Rafaela Nadala na pariškoj zemlji. Iako je njegova forma bila besprijekorna, činjenica je da je Sinner na zemlji uvijek bio ranjiviji nego na drugim podlogama. U karijeri je osvojio samo dva turnira na zemlji, od kojih je drugi bio ranije te sezone u Monte Carlu. U povijesti nije bilo puno igrača koji su u Roland Garros ušli kao toliki favoriti sa samo dva zemljana naslova u vitrinama.

Kako bi se nosio s ogromnim pritiskom, Sinner je u Parizu tražio bijeg u malim ritualima. Na jednoj od konferencija za medije nasmijao je novinare otkrićem kako on i njegov brat provode slobodno vrijeme.

- Moj brat i ja gradimo Eiffelov toranj od Lego kockica, onaj veliki od 10 000 dijelova. Još ga nismo završili, ali blizu smo - otkrio je Sinner, koji je također pokazao interes za svijet mode jer je kao ambasador Guccija, često je viđen na modnim revijama.

Kako je prošle godine igrao je finale, sada će izgubiti 1.250 bodova te pasti na 13.550 bodova na ATP ljestvici. Ipak, budući da je i Carlos Alcaraz propustio Roland Garros, a prošle godine osvojio naslov te izgubio velik broj bodova, to neće značajnije utjecati na poredak na samom vrhu ljestvice. Sinner će i dalje imati gotovo 3.500 bodova prednosti, pa je siguran i za Wimbledon, unatoč tome što brani naslov, kada je riječ o borbi za prvo mjesto.

Ono što je najvažnije jest da je Novak Đoković sada iznenada dobio nevjerojatnu priliku da dođe do 25. Grand Slam titule, jer su s njegovog puta nestale dvije glavne prepreke koje su ga zaustavljale u posljednjim pokušajima – Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. Đoković svakako ne juri ranking, pa što se ATP ljestvice tiče, u slučaju trijumfa može najviše doći do trećeg mjesta, pod uvjetom da Alexander Zverev također ispadne u naredne dvije runde. Odmah nakon meča ažurirane su i šanse ostalih tenisača za osvajanje trofeja, pa je zanimljivo tko je u ovom trenutku glavni favorit za Roland Garros.

Riječ je o Alexanderu Zverevu, koji prema platformi „Polymarket” ima 34 posto šanse za naslov, a odmah iza njega je Novak Đoković s 18 posto šansi da postane prvak Roland Garrosa. Slijede Casper Ruud i Rafael Jodar s po 11 posto šansi, Ben Shelton sa šest posto, te João Fonseca, Flavio Cobolli i Francisco Cerúndolo s po četiri posto.

- Nisam mogao osvojiti više od tri gema po setu, tako da sam imao sreće, žao mi je. On je to zaslužio, servirao je čak za meč, ali mislim da su to bili grčevi ili pritisak i njegovo tijelo to nije izdržalo - rekao je Cerúndolo, dodavši:

- Jako sam sretan. Moram igrati najbolje, nastaviti u istom ritmu. Ovo je zemlja, moja omiljena podloga, volim ovdje igrati i nadam se da ću biti spreman za sljedeći meč.