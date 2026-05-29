Preminuo mladi hrvatski nogometaš, imao je samo 19 godina: Klub se emotivno oprostio od njega

Hrvatsku nogometnu javnost pogodila je vijest o preranoj smrti mladog nogometaša Matije Vranića. 19-godišnjak je bio član Duge Rese 1929 za koju je prošle sezone upisao 15 nastupa - pet za juniore i deset za seniore. Vijest je potvrdio njegov klub koji se od njega oprostio emotivnom objavom na društvenim mrežama:

- S golemom tugom i teška srca javljamo da nas je noćas tragično napustio naš prijatelj i igrač juniora i seniora Matija Vranić. Riječi ne mogu opisati šok i bol koju u ovim trenucima osjećamo. U ovim najtežim trenucima, Uprava NK Duga Resa 1929, svi suigrači, stručni stožer i navijači izražavaju najdublju i najiskreniju sućut obitelji, rodbini i prijateljima našeg Matije. Naše misli i molitve su uz vas. Počivaj u miru - napisali su.

Od njega se oprostio i Karlovac, klub u kojem se nogometno afirmirao i čiji je član bio od 2014. do 2025.

- S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest da je noćas tragično preminuo Matija Vranić (13.05.2007.). Matija je bio dio NK Karlovac 1919 od 2014. do 2025. godine, prošavši sve kategorije naše Škole nogometa Od prvih koraka među karlićima pa sve do juniora, rastao je uz klub, svlačionicu i ljude koji su ga pratili kroz godine, ostavljajući trag koji se ne mjeri samo utakmicama, već karakterom i odnosom prema grbu. Bio je kapetan u svim uzrasnim kategorijama, od karlića do juniora, što je najbolja potvrda koliko su ga suigrači i treneri cijenili, koliko je vjerovao u ekipu i koliko je ekipa vjerovala njemu. Matija je svojim primjerom pokazivao što znači biti vođa: radom, odgovornošću i srcem na terenu, ali i mirnoćom i poštovanjem izvan njega. U ovim najtežim trenucima, NK Karlovac 1919 upućuje iskrenu i duboku sućut Matijinoj obitelji, prijateljima, suigračima i svima koji su ga poznavali - napisao je Karlovac.