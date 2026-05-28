SVAKA ČAST

Slavni Hrvat svom cijelom selu otplatio kredite i to pokušao zadržati u tajnosti

Zagreb: Dolazak na dodjelu nagrade SuperSport Hrvatske nogometne lige
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Vecernji.hr
28.05.2026.
u 17:00

Anti Rebiću ponuđen je novi ugovor s Hajdukom te se očekuje da će svoju odluku donijeti u skorom razdoblju.

Nakon još jedne, u očima mnogih navijača i stručnjaka, neuspješne sezone Hajduka, splitski klub očitovao se o statusu svojih igrača uoči početka ljetnog prijelaznog roka. Izgleda kako na Poljudu planiraju veliku rekonstrukciju momčadi te da će biti brojnih odlazaka i dolazaka u klub. 

Ugovori Anthonyja Kalika i Ismaëla Dialla istječu 31. svibnja te neće biti produženi.

Posudba Ikera Almene završava na kraju sezone, a Klub trenutačno vidi male mogućnosti za nastavak suradnje zbog financijskih ograničenja. U ovom trenutku teško je donositi konačne zaključke jer su predstavnici igrača i dalje u razgovorima s njegovim matičnim klubom.

Zvonimir ŠarlijaFilip Krovinović i Hugo Guillamón slobodni su potražiti nove prilike u drugim sredinama.

Anti Rebiću ponuđen je novi ugovor te se očekuje da će svoju odluku donijeti u skorom razdoblju. Vjerojatno se još svi jako dobro sjećaju kako je 2018. godine bio heroj nacije poslije veličanstvene pobjede Hrvatske nad Argentinom od 3:0, a Rebić je zabio fantastičan volej te pokazao svoju klasu. Tada je bio nezamjenjivi član vatrenih kojeg je tražilo 'pola Europe', ali odlaskom iz Milana njegova karijera je ozbiljno stagnirala.

Rebić je redom igrao u RNK Splitu, Fioretini, Leipzigu, Hellas Veroni, Eintractu, Milanu, Bešikšašu, Lecceu, a proteklu je sezonu proveo u Hajduku. Austrijski mediji su pisali kako je Rebić otplatio kredite svim stanovnicima rodnog sela Donji Vinjani, a također je prema pisanju domaćih medija donirao novac za izgradnju rehabilitacijskog centra i više od 9000 eura za pomoć autističnoj djeci. Sve je to napravio u tajnosti.

